Российская криптобиржа Garantex остановила работу: миллиарды на кошельках заморожены

Эмитент стейблкоинов Tether заморозил на российской криптовалютной бирже Garantex USDT на сумму 2,5 млрд руб (28 млн долл), что стало причиной приостановки работы платформы.

Об этом сообщает CoinDesk.

Garantex, которая попала под санкции Европейского Союза из-за связей с российским правительством и преступными организациями, объявила о временной остановке своих услуг.

"Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 миллиарда рублей", - говорится в официальном сообщении Garantex.

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