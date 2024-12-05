В РФ из-за санкций решили принимать платежи за газ не только деньгами, но и взаимными долгами

Лидер Кремля Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расчеты за российский газ теперь не привязаны к одному определенному банку - "Газпромбанку".

Об этом пишет издание Meduza со ссылкой на соответствующий документ.

Путин внес изменения в свой же указ от 31 марта 2022 года, в котором говорилось, что уполномоченным банком для проведения платежей за газ является "Газпромбанк". Он открывал для иностранных покупателей специальные рублевые и валютные счета типа "К" для расчетов.

The Bell отмечает, что согласно указу, теперь обязательства по оплате газа можно погасить не только деньгами, но и путем зачета взаимных долгов.

Теперь расчеты за поставляемый газ на счета типа "К" не проводятся через Газпромбанк до отмены санкций против него.

В новом указе также говорится о том, что на открытый российским поставщиком рублевый счет допускается зачисление средств "от третьих лиц" с целью оплаты иностранной компанией поставок газа.

Напомним:

<В 2022 году Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против России. Санкции включали около 2600 визовых ограничений для российских и белорусских чиновников, а также первые санкции против руководителей "Газпромбанка".

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июне 2022 года призвал партнеров отключить от SWIFT российский "Газпромбанк".

Российский "Газпромбанк" с 27 января 2023 г. прекратил трансграничные переводы в долларах США.

США ввели санкции против Газпромбанка, одного из немногих крупных российских кредиторов, который еще не попал в черный список, с целью ограничить возможности Кремля финансировать свои военные усилия.

Турция ведет переговоры с США по смягчению режима санкций, что позволит стране продолжать использовать российский "Газпромбанк" для оплаты импорта природного газа РФ.