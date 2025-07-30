РФ стремится создать новый интернет вокруг "суперприложения" Кремля

Россия активно работает над созданием собственной цифровой экосистемы, контролируя ключевые аспекты интернет-деятельности своих граждан через новое "суперприложение" - Max.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Объявленный в июле 2023 года, Max должен стать национальным мессенджером РФ и платформой для коммуникации, управления финансами, получения государственных услуг и даже участия в культурных мероприятиях, таких как музыкальные фестивали.

Этот шаг является частью более широкой стратегии Кремля, который стремится увеличить контроль над интернет-пространством и отказаться от иностранных технологий. В частности, Путин распорядился усилить ограничения на программное обеспечение и услуги из "недружественных" стран.

Власти России также усиливают контроль над онлайн-контентом, блокируя доступ к популярным зарубежным платформам и вводя законы, которые позволяют штрафовать за поиск "экстремистских" материалов в интернете.

Суперприложение Max контролируется через компанию VK, которая, в свою очередь, принадлежит "Газпрому" и связана с государственными структурами. Это дает Кремлю большую возможность для мониторинга и контроля онлайн-активности граждан. Max, не имея сквозного шифрования, может стать удобным инструментом для слежки за пользователями.

Это развитие является частью политики России по цифровому суверенитету, где страна стремится избавиться от зависимости от иностранных технологических компаний и создать свою собственную онлайн-инфраструктуру, похожую на китайскую модель интернета.

В то же время, эксперты отмечают, что даже с правительственной поддержкой, Max, вероятно, еще не сможет вытеснить международных конкурентов и станет сначала лишь инструментом для доступа к государственным услугам.

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Напомним:

В 2024 году в России заблокировали более 417 тысяч интернет-сайтов, что стало рекордным показателем за все время.

В Красноярском крае РФ уже четыре дня отсутствует мобильный интернет. Власти объяснили это "усилением безопасности".