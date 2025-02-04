Кофе продолжает дорожать: самая длинная серия роста цены за 45 лет
Кофе направляется к своей самой длинной серии удорожания с 1980 года, поскольку рынок борется с постоянными проблемами с поставками в ключевых регионах.
Об этом пишет Bloomberg.
Фьючерсы на кофе сорта арабика во вторник поднялись на 1,6%, продолжая 10-дневный рост. Сейчас они торгуются чуть ниже 4 долл за фунт, что почти вдвое больше, чем год назад.
Основной фактор роста - дефицит в Бразилии, которая является крупнейшим производителем арабики. Активные поставки в начале сезона привели к уменьшению запасов. В компании Comexim Ltda. прогнозируют сокращение производства арабики и робусты в 2025-2026 маркетинговом году.
Некоторое облегчение может принести увеличение количества партий, ожидающих сортировки на бирже. Кроме того, в Бразилии недавно прошли дожди, которые могут улучшить состояние посевов после засухи.
Напомним:
Мировые цены на кофе арабику достигли рекордного уровня выше $3,60 за фунт, поскольку в Бразилии, которая является крупнейшим мировым производителем, осталось мало зерен для продажи и сохраняется беспокойство относительно будущего урожая.