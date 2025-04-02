Приехали. Завтра Трамп начинает "автомобильную войну" со всем миром

3 апреля Соединенные Штаты вводят пошлины на автомобили неамериканского происхождения. Что это изменит и на сколько вырастут цены?

Анонсированная Дональдом Трампом перед президентскими выборами торговая война, похоже, набирает обороты: после пошлин на металлы и планов по миллионным портовым сборам для китайских судов он анонсировал 25-процентные пошлины на ввозимые в США автомобили.

Трамп не раз угрожал ввести такие ограничения, но недавно воздержался от этого шага, заявив, что "для этого вида продукции" пошлин не будет. И снова передумал: с 3 апреля 2025 года их таки введут.

Тарифы на автомобили, похоже, будут постоянными, а президент США обещает, что такие же меры будут приняты для других секторов экономики "для всех стран". В ЕС параллельно с подготовкой ответных пошлин готовятся к переговорам о возможных уступках.

Трамп считает, что отрасль должна быть благодарна ему за снятие "электромобильного мандата" времен Джо Байдена и что пошлины только улучшат положение отрасли. В Белом доме ожидают, что такой шаг принесет бюджету до 100 млрд долл. в год. Правда, для американцев автомобили подорожают на тысячи долларов, а производителей ждет падение прибыли.

Чем Трамп объясняет необходимость таких пошлин, как они ударят по самим Штатам, и насколько подорожают автомобили?

Что вводит Трамп

26 марта Трамп объявил, что с 3 апреля вступят в силу 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и некоторых запчастей. Автопроизводители в рамках соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой имеют возможность сертифицировать свою американскую составляющую: новый налог будет применяться только к неамериканским компонентам.

Это, убеждены в Белом доме, будет стимулировать внутреннее производство. "Это начало Дня освобождения в Америке. Если вы делаете свой автомобиль в Соединенных Штатах, то никаких тарифов не будет", - пообещал Трамп.

"Пандемия выявила критические уязвимости и узкие места в глобальных цепочках поставок, подорвав нашу способность поддерживать устойчивую внутреннюю промышленную базу. Законодательство, предыдущие торговые соглашения и переговоры не смогли в достаточной степени смягчить угрозу нацбезопасности в виде импорта автомобилей и определенных запчастей. Эти тарифы имеют целью обеспечить способность США поддерживать свою внутреннюю промышленную базу и удовлетворять потребности нацбезопасности", - заявили в Белом доме.

Обосновывая необходимость такого шага, там подчеркнули, что иностранная автомобильная промышленность, "подкрепленная несправедливыми субсидиями и агрессивной промышленной политикой", расширилась, в то время как производство в США стагнировало. Чью иностранную промышленность имели в виду в Белом доме, нетрудно догадаться.

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Как свидетельствуют их данные, в 1985 году на заводах в США изготовили 11 млн авто, что покрывало 97% внутреннего потребления. В 2024-м американцы приобрели 16 млн авто, из которых 50% были импортными и лишь 25% можно отнести к категории "сделано в Америке".

Трамп утверждает, что тарифы приведут к открытию большего количества заводов в США. В Белом доме ожидают, что новые пошлины принесут американскому бюджету ежегодно дополнительные 100 млрд долл. Однако, по подсчетам экономиста Пола Эшворта, на самом деле эта сумма будет вдвое меньше.

Также президент США убежден, что пошлины принесут пользу в долгосрочной перспективе и будут стимулировать инвестиции в американское производство. По данным WSJ, он даже звонил руководителям местных автоконцернов, предостерегая их от повышения цен.

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Однако участники рынка убеждены, что новые тарифы означают более высокие расходы и снижение продаж, поэтому повышение цен неизбежно.

Эксперты ожидают, что пошлины повысят стоимость производства всех автомобилей, продаваемых в США, на тысячи долларов. Независимо от того, повысят ли цены производители, стоимость машин в Штатах вырастет из-за дисбаланса спроса и предложения.

Впоследствии Трамп отрицал, что давил на автопроизводителей. "Нет, я никогда не говорил этого. Мне все равно, если они повысят цены, потому что люди начнут покупать автомобили американского производства. У нас их много", - утверждал он. Впоследствии его советник уточнил, что Трампу "безразлично" повышение цен именно на иностранные авто.

Ожидается, что из-за пошлин стоимость автомобилей в США вырастет на тысячи долларов Getty Images

Как отмечает CNN, автопроизводители не решались переносить производство в США из-за больших затрат и длительного времени, необходимого для строительства заводов, найма рабочих и налаживания цепей поставок.

А пошлины Трампа, которые он то вводит, то отменяет, дают руководителям автоконцернов мало уверенности в том, что он будет придерживаться своих планов в долгосрочной перспективе. Как подтверждение этому - заявление президента США, что пошлины будут постоянными, хотя он и "открыт к переговорам".

"Безусловно, они будут постоянными. Мир обворовывал Штаты в течение последних 40 лет и даже больше", - сказал он, добавив, что будет готов вести переговоры о снижении тарифов, "только если они будут готовы дать нам что-то, что имеет большую ценность".

Как реагирует мир

Европейские и азиатские политики раскритиковали идею Трампа, не исключая возможности ответного удара, если переговоры не дадут результата. "Решение президента США Трампа ошибочно. Соединенные Штаты выбрали путь, в конце которого окажутся только проигравшие, поскольку таможенные тарифы и изоляция вредят процветанию всех и каждого", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, который покидает пост.

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, который также уходит в отставку, заявил, что Европа не должна отступать. "Должно быть понятно, что мы не уступим США. Мы должны продемонстрировать силу и уверенность в себе", - заявил он.

Трамп утверждает, что пошлины на автомобили направлены на защиту американского бизнеса и стимулирование внутреннего производства, но Хабек считает, что это будет "плохой новостью для США", а также для немецких автопроизводителей, немецкой экономики и ЕС.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен описала тарифы Трампа как "плохие для бизнеса, еще хуже для потребителей". А министр финансов Франции Эрик Ломбард признал, что "единственным решением" для ЕС будет повышение пошлин на американские товары в ответ.

Глава Минфина Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что Лондон "пока" не планирует никаких ответных мер, пока продолжаются переговоры, но впоследствии премьер Кир Стармер уточнил, что "все варианты остаются на столе".

В Германии считают, что автомобильные пошлины Трампа навредят и США, и ЕС Getty Images

В Японии назвали решение Трампа "досадным" - премьер-министр Сигеру Исиба хочет, чтобы Токио освободили от новых пошлин. "Япония сделала значительные инвестиции в США и создала немало рабочих мест, что касается не всех стран. Мы являемся страной номер один по объему инвестиций в США", - заявил Исиба. По его словам, если не удастся договориться, "все варианты подлежат рассмотрению".

Китай обвинил Вашингтон в нарушении правил международной торговли. "В торговой войне или тарифной войне нет победителей. Ни одна страна не достигла развития и процветания путем введения пошлин", - заявили в Пекине.

Канада назвала новые тарифы "прямой атакой" на страну, не исключив возможности введения собственных пошлин. А министр торговли и промышленности Южной Кореи Ан Дук Гун на фоне заявлений Белого дома провел экстренную встречу с крупнейшими автопроизводителями страны и анонсировал комплексный план реагирования.

Насколько подорожают автомобили

Анонсированные пошлины ставят перед покупателями в Штатах и Европе вопрос, спешить ли в дилерские центры перед повышением цен на тысячи долларов.

Аналитики признают: пока не ясно, вырастут ли цены уже на этой неделе или через несколько месяцев, когда у дилеров закончатся беспошлинные запасы. Тем не менее, неопределенность ускоряет покупку новых машин. Накануне введения пошлин большие распродажи прошли на рынках Европы и Азии.

"Мы увидим, что многие люди рано или поздно поедут в дилерские центры, потому что они не имеют представления, когда и насколько тарифы ударят по их кошельку", - предупредил президент и главный исполнительный директор консалтинговой компании AutoForecast Solutions Джозеф Маккейб.

Зато директор по исследованиям фондового рынка инвестиционной компании Wedbush Дэн Айвз ожидает общего повышения цен для американских покупателей от 5 тыс. долл. до 10 тыс. долл. Масштаб и сроки роста цен, по его словам, будут варьироваться в зависимости от того, происходит ли модель или ее части из США, а также от оценки производителями способности своих клиентов покрыть более высокие расходы.

При этом потенциальный всплеск спроса в ближайшие недели может поднять цены еще выше. Ожидается, что пошлины также приведут к росту стоимости подержанных моделей, поскольку более высокие цены на новые авто заставят многих искать варианты с пробегом.

Более того, даже автомобили, которые не будут подпадать под действие пошлин и собираются в США, могут столкнутьсяс ростом цен, поскольку производители будут предпринимать попытки распределить новые расходы между своими моделями.

Cox Automotive ожидает роста цен на 15-20% на автомобили, которые попадают под действие тарифов. Те же, которые не подпадают под директиву Трампа, могут подорожать на 5%. По оценке Morgan Stanley, через два-три месяца, после исчерпания запасов авто в США, экономически обоснованный рост цен составит 11-12%.

Таможенные тарифы на авто также могут вызвать новые проблемы с доступностью для покупателей в США: более дешевые машины приблизятся, а в некоторых случаях - превысят порог 30 тыс. долл. В частности, субкомпактный кроссовер Hyundai Venue, средняя стоимость которого составляет 24 тыс. долл., может подорожать до 28,5 тыс. долл.

"Компактные внедорожники и кроссоверы стоимостью до 30 тысяч долларов, которые являются наиболее популярными в Штатах, почти все иностранного производства, за исключением одного или двух. Следовательно, все они будут облагаться 25-процентной пошлиной", - предупреждают аналитики.

Премиум-бренды также заложат увеличенные расходы в чеки для покупателей. Итальянский производитель роскошных автомобилей Ferrari объявил, что повысит цены на определенные модели на 10% после 1 апреля.

Ferrari повысит цены на некоторые модели до 10% в ответ на пошлины Трама Getty Images

Автострахование также, скорее всего, подорожает на 20%: пошлины сделают ремонт дороже, частично - из-за более высоких расходов на новые запчасти.

Риски увольнений и сложность логистических цепей

Введение пошлин может означать не только подорожание машин для покупателей и снижение прибыли автопроизводителей. Это также приведет к увольнению работников американского автопрома.

Трамп заявляет, что его пошлины позволят перезапустить отрасль, вернув производство автомобилей и автозапчастей на американские заводы. Однако эксперты предупреждают, что на это уйдут годы, если это вообще произойдет.

К тому же, автопромышленность в Северной Америке - одна из самых интегрированных с точки зрения цепей поставок. Ежегодно сырье, детали и транспортные средства на сотни миллиардов долларов перемещаются между тремя странами: США, Канадой и Мексикой.

Трамп говорит, что пошлины позволят сделать отрасль "снова большой". Эксперты же считают, что это приведет к сокращениям в американском автопроме Getty Images

Даже если закроются только мексиканские и канадские сборочные заводы из-за потери доступа к американскому рынку, это повлияет на американских поставщиков, которые отправляют запчасти на эти заводы. А некоторые собранные в США автомобили предназначены для Канады и Мексики.

Это может привести к тому, что производители и поставщики запчастей сократят производство, а меньший объем производства будет означать уменьшение количества рабочих мест в США. "Автопроизводители оказались в крайне затруднительном положении. Им придется принимать сложные решения относительно того, какое производство оставлять, а какое - останавливать. Введение этих тарифов повлияет на рабочие места по всем Штатам", - предупредил президент Anderson Economic Group Патрик Андерсон.

Какие автопроизводители пострадают

Близкий соратник Трампа и гендиректор Tesla Илон Маск признал, что новые пошлины повлияют на деятельность компании. "Tesla не останется невредимой. Это повлияет на стоимость деталей в автомобилях Tesla, которые поставляются из других стран", - написал Маск в своей соцсети X.

Тем не менее, Tesla будет среди тех брендов, которые пострадают от пошлин едва ли не меньше всего: ее электромобили и большинство запчастей производятся в США.

Впрочем, компания полагается на Китай в поставках аккумуляторов, поэтому пошлины будут иметь влияние, признал аналитик Арт Витон.

Несмотря на близость Маска к Трампу, Tesla все равно пострадает от пошлин - но меньше, чем другие Getty Images

В то же время General Motors и Stellantis пострадают едва ли не больше всех. По данным Cox Automotive, 55% модельного ряда GM уязвимы к пошлинам. К тому же, компания делает значительные инвестиции в Мексику и Канаду.

Концерн Stellantis, чьи бренды включают Jeep, Chrysler, Dodge и Ram, также чувствителен к росту расходов из-за пошлин: до 75% его автомобилей с иностранными деталями продаются в США. Так, стоимость грузовика RAM может подскочить с 80 тыс. долл. до 100 тыс. долл.

В то же время Ford среди представителей американской "большой тройки" имеет едва ли не лучшие позиции для того, чтобы выдержать тарифы, поскольку 80% его автомобилей производятся в США. Однако пошлиной будут облагаться импортные детали, которые использует производитель.

"Пикап Maverick и внедорожник Bronco Sport производятся в Мексике и они пострадают в первую очередь", - заявил Уитон.

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Пошлины негативно повлияют и на японских производителей, прежде всего Toyota и Honda, которые экспортируют в Штаты значительное количество авто и запчастей. Обе компании имеют крупные заводы в Канаде, что делает их особенно уязвимыми к дополнительным расходам. То же самое касается южнокорейских Hyundai и Kia.

По данным S&P Global Mobility, Япония в 2024 году отгрузила в США 1,3 млн машин, Южная Корея - 1,4 млн. "Ни один из автомобилей перечисленных брендов не производится на 100% в США. Все они имеют детали из Канады, Мексики или других стран. Даже Tesla, которая является наиболее американской компанией, имеет неамериканскую составляющую в своих моделях", - подчеркнул Витон.

Удар по автоконцернам Германии

Введение новых сборов - плохая новость и для кризисного немецкого автопрома. После Китая США - важнейший рынок для Volkswagen, Mercedes, BMW и Porsche. По расчетам Bloomberg, дополнительные пошлины могут свести на нет около четверти прогнозируемой на 2026 год операционной прибыли Porsche и Mercedes. Чтобы смягчить удар, им придется повысить цены или перенести производство в США.

Наиболее ощутимому удару подвергается Porsche, который борется с падением продаж в КНР. В Штатах показатели производителя авто премиум-класса в последние 15 лет стабильно растут: рынок США обогнал Китай как важнейшее экспортное направление для Porsche. Более того, дилеры компании в Штатах полностью зависят от импорта, поскольку концерн не имеет там своего завода.

Porsche, который не имеет в Штатах своего завода, среди немецких брендов пострадает от пошлин больше всего Getty Images

Всего в 2024 году США импортировали из Германии автомобилей почти на 25 млрд долл. Новые пошлины грозят значительно снизить доходы VW, BMW, Porsche и других автоконцернов на высокодоходном рынке. К тому же, новые сборы затронут крупных поставщиков автокомпонентов - Bosch и Continental. На этом фоне акции немецких автопроизводителей упали.

Глава Федерального объединения оптовой и внешней торговли и сервисного обслуживания (BGA) Дирк Яндура признал, что BGA скорректирует свои и без того пессимистические прогнозы по экспорту. "Теперь мы значительно пересмотрим прогнозы в сторону понижения. Трамп начал торговую войну в одностороннем порядке и на основании ложных тезисов", - подчеркнул он, призвав ЕС принять действенные контрмеры.

С ним соглашается экономистка Моника Шнитцер: "Еврокомиссия, конечно, должна вступить в переговоры с властями США, но не предлагая уступки, а угрожая ответными пошлинами и другими контрмерами".

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Тем не менее, Шнитцер ожидает, что новые пошлины США повлияют в основном на автопроизводителей и их поставщиков, а не на экономику ФРГ в целом. "Последствия для экономики будут управляемыми, но для указанных отраслей и регионов они окажутся более значительными. В любом случае неопределенность существенно возрастет и уже одно это нанесет ущерб немецкой экономике", - ожидает экономист.

Она предлагает занять выжидательную позицию. По ее словам, пока нельзя сказать, будут ли пошлины введены именно в обещанном Белым домом объеме, учитывая ожидаемые переговоры и непредсказуемость Трампа.