FT узнала, почему Украина отклонила предложение США по стратегическим металлам

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США передать им около 50% прав на украинские редкоземельные полезные ископаемые, поскольку соглашение не имело четких гарантий безопасности со стороны Штатов.

Об этом пишет газета Financial Times.

По словам трех источников, Зеленский настаивает, чтобы любая сделка по минеральным ресурсам была напрямую связана с американскими и европейскими гарантиями безопасности.

Во время своего визита в Офис президента в Киеве Скотт Бессент, министр финансов США, принес документ, который Дональд Трамп хотел, чтобы Владимир Зеленский подписал до возвращения Бессента в Вашингтон.

Перед тем как обсудить соглашение с Зеленским приватно в течение примерно часа, Бессент заявил журналистам, что это "экономическое соглашение" с Киевом, которое должно "еще больше интегрировать наши экономики".

По его словам, администрация Трампа "будет стоять до конца вместе с Киевом", увеличивая экономическую поддержку, что обеспечит "долгосрочный щит безопасности для всех украинцев" после завершения войны с Россией.

Однако один из украинских чиновников, который ознакомился с документом, заявил FT, что в нем "не было никаких положений относительно будущих гарантий безопасности США".

На вопрос, является ли это соглашение невыгодным для Украины, другой чиновник ответил: "Это соглашение от Трампа". "Это его стиль переговоров. Жесткий", - добавил он.

Главное беспокойство Киева заключается в том, что соглашение не содержит никакой связи с более широкими гарантиями безопасности, сообщили три человека, которые просмотрели документ.

Украинские чиновники спрашивали, как это соглашение будет способствовать долгосрочной безопасности страны, но получили лишь общий ответ, что оно обеспечит американское присутствие на украинской территории.

Бессент, со своей стороны, настаивал, что само присутствие американцев, которые будут охранять места добычи минералов, станет достаточным сдерживающим фактором для Москвы.

Еще одним спорным пунктом соглашения является положение, что все споры о правах на минеральные ресурсы должны решаться в судах Нью-Йорка, отметили два источника.

В то же время, высокопоставленный украинский чиновник сообщил Financial Times, что Киев "пытается договориться о лучшей сделке".

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Напомним:

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

Зеленский позже отметил, что планирует встретиться с высокопоставленными представителями США.