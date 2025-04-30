Индия закрыла воздушное пространство для самолетов Пакистана

Индия объявила о закрытии своего воздушного пространства для всех самолетов, зарегистрированных в Пакистане, а также для пакистанской военной авиации.

Об этом сообщает издание IndiaTV.

Соответствующее уведомление для авиаторов (NOTAM) вступило в силу 30 апреля и будет действовать до 23 мая 2025 года.

В течение этого периода ни один пакистанский самолет не сможет заходить в воздушное пространство Индии.

Издание пишет, что этот шаг стал ответом на решение Пакистана, который шесть дней назад закрыл свое воздушное пространство для всех самолетов, принадлежащих или эксплуатируемых индийскими авиакомпаниями.

Напомним:

23 апреля 26 человек погибли в результате вооруженного нападения боевиков на туристов в городе Пахалгам, расположенном в индийском Кашмире, что стало самым масштабным нападением на гражданских в регионе за последние годы.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия планирует предпринять военные действия против Пакистана в течение 24-36 часов.