Пошлины США сближают давних азиатских врагов – Индию и Китай

Китай и Индия хотят улучшить свои отношения, что является последним знаком потепления между азиатскими соперниками, которые стремятся нормализовать свои отношения на фоне непредсказуемой торговой политики США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Индии Субраманьяам Джайшанкар,

"После тяжелого периода в наших отношениях обе страны теперь стремятся двигаться вперед", - сказал он. "Разница не должна становиться спором, а конкуренция - конфликтом", - добавил он.

Министр иностранных дел Китая Ван И также встретится с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом, чтобы обсудить пограничный конфликт между двумя странами, перед тем как встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди во вторник.

Визит Ваня и его встречи будут определять тон для двусторонних переговоров президента Китая Си Цзиньпина с Моди позже в этом месяце на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Это будет первый визит Моди в Китай за семь лет.

Отношения между азиатскими соседями ухудшились после кровавого пограничного столкновения пять лет назад, но в последнее время они постепенно улучшаются.

Пекин ослабил ограничения на экспорт мочевины, Нью-Дели возобновил туристические визы для китайских граждан, а несколько индийских компаний ищут партнерства с китайскими предприятиями для заключения сделок, в том числе в сфере передачи технологий, сообщает Bloomberg News.

Пошлины президента США Дональда Трампа на экспорт обеих стран, а также угрозы наказать Индию за покупку российской нефти, добавляют срочности к нормализации отношений. Трамп наложил пошлины в размере 50% на закупку Индией российской нефти, что может значительно ударить по многим индийским экспортерам.

Торговый советник Трампа Питер Наварро назвал закупки Индией российской нефти "оппортунистическими и глубоко губительными" для усилий по остановке войны Москвы в колонке для Financial Times в понедельник.

Напомним:

Запланированный визит американских торговых переговорщиков в Нью-Дели с 25 по 29 августа отменен, что задерживает переговоры по предлагаемой торговой сделке.

Индия приостановила планы по приобретению новых американских вооружений и самолетов, что стало первым четким сигналом недовольства Дели после того, как президент США Дональд Трамп ввел повышенные пошлины на индийский экспорт.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии.