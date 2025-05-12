Король инвестиций. Как Уоррен Баффет построил финансовую империю на триллион долларов

Легендарный инвестор Уоррен Баффет завершает свою 60-летнюю трудовую карьеру. Какое наследие он оставляет и какие вызовы ждут преемника?

"Инвестиционный король" Уоррен Баффетт уходит на пенсию. 3 мая он анонсировал, что передаст управление Berkshire Hathaway вице-президенту компании Грегу Абелю.

Баффетт не нуждается в презентации. В рейтинге самых богатых людей мира он замыкает первую пятерку с состоянием более 160 млрд долл. Основной источник доходов - холдинг Berkshire Hathaway, который Баффет за 60 лет превратил из убыточной текстильной компании в многопрофильного гиганта рыночной стоимостью 1,2 трлн долл.

Простые принципы опытного инвестора приносили 20% среднегодового прироста Berkshire в течение шести десятилетий. Это вдвое больше среднегодового прироста индекса S&P 500 за этот же период (10,4%). Баффет активно делится состоянием. В 2025-м он пятый год подряд возглавил рейтинг крупнейших благотворителей США. В 2024 году он пожертвовал 5,3 млрд долл., а всего за жизнь - 62 млрд долл.

Каким принципом инвестирования руководствовался Баффетт? Чем особенна его инвестиция в Coca-Cola? Почему его прозвали оракулом из Омахи и что будет с Berkshire?

Предприниматель с детства

Баффетт родился в 1930 году в Омахе (штат Небраска) в состоятельной семье: его отец занимался инвестиционным бизнесом, а со временем стал конгрессменом. Несмотря на комфорт, мальчик хотел проложить собственный финансовый путь к миллионам.

Когда ему было всего семь лет, книга "Тысяча способов заработать 1000 долларов" разожгла его воображение и открыла мир бизнеса. Увлекшись математикой, Уоррен с десяти лет начал активно изучать финансовую литературу из библиотеки отца.

Вскоре Уоррен уже продавал безалкогольные напитки, календари, подержанные мячи для гольфа и марки. В 11 лет будущий "король Wall Street" впервые попробовал себя на бирже: вместе с сестрой Дорис он купил три акции топливной компании Cities Service по 38,25 долл. за штуку. Сначала их цена опустилась до 27 долл., а когда поднялась до 40 долл., Баффет продал их, получив за вычетом комиссии 5 долл. прибыли.

За несколько дней стоимость этих акций выросла до 202 долл. Баффетт понял, что инвестор должен быть терпеливым и не спешить продавать ради краткосрочной выгоды.

Уоррен Баффет в детстве Источник: Инвестопедия

В 13 лет Баффет впервые подал налоговую декларацию, а еще через год купил участок земли, зарабатывая на аренде. На доставке газеты The Washington Post он зарабатывал 175 долл. в месяц - больше, чем его учителя. Позже Berkshire Hathaway владел почти 30% акций газеты в течение 40 лет, пока не продал их в 2014 году.

До окончания колледжа Уоррен накопил впечатляющие 53 тыс. долл. (112 тыс. долл. по современным меркам). Во время учебы в Колумбийской бизнес-школе Баффет получил возможность изучать принципы стоимостного инвестирования у Бенджамина Грэма - эти уроки повлияли на его карьеру. По Грэму, такое инвестирование предполагало поиск акций, которые продавались с чрезвычайным дисконтом к стоимости базовых активов. Уоррен усвоил концепцию, но был заинтересован в ее развитии.

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Инвестиционную карьеру он начал как аналитик по ценным бумагам в фирме отца в Омахе. В 1956 году основал инвесткомпанию Buffett Partnership. Еще через три года познакомился с Чарльзом Мангером, который стал его другом и деловым партнером.

К 1962 году Баффетт стал долларовым миллионером и приобрел акции текстильной компании Berkshire Hathaway, которая переживала кризис. То, что началось как классическая игра на повышение стоимости, превратилось в долгосрочную инвестицию. Увлеченный низкой стоимостью акций компании по сравнению с ее балансовой стоимостью и чистым оборотным капиталом, Баффетт за три года скупил ее контрольный пакет.

Став долларовым миллионером, Баффетт начал скупать акции Berkshire Hathaway Фото MarketWatch

Баффет использовал прибыли Berkshire Hathaway для покупки других компаний, в частности фирмы по страхованию жизни National Indemnity. Страховой бизнес со временем стал основным. Последнюю текстильную фабрику Berkshire Hathaway Баффетт и Мангер закрыли в 1985 году, но развивали конгломерат, сохранив старое название.

Бизнесмен покупал на перспективу, выбирая фирмы с инновационным, ориентированным на акционеров менеджментом и высокими показателями прибыли, когда они доступны со скидкой, руководствуясь принципом "инвестируй в то, что понимаешь". Он держался подальше от слишком сложных отраслей или тех, которые были "вне его круга компетенции".

Будучи ярым технофобом, Баффет переждал рост акций технологических компаний в конце 1990-х. Из-за отказа вкладывать средства в бизнес, который не соответствовал его принципу, Уоррена презирали брокеры с Уолл-стрит. Некоторые считали, что его звездный час прошел. Однако крах "пузыря доткомов" сделал банкротами многих инвесторов в техносектор, а доходы Баффета удвоились.

"Оракул из Омахи"

"Забудьте все, что знаете о покупке замечательных бизнесов по замечательным ценам. Вместо этого покупайте замечательные бизнесы по разумным ценам", - написал однажды Баффетт акционерам Berkshire Hathaway. Этот метод, известный как стоимостное инвестирование, существовал задолго до того, как 94-летний миллиардер начал свою карьеру. Однако никто не делал это так хорошо и так долго, как он.

Подход Баффета с детальным анализом актива перед потенциальной инвестицией превратил Berkshire Hathaway в гигантский диверсифицированный конгломерат, который оценивается более 1 трлн долл. Одна из крупнейших железных дорог Америки? Принадлежит Berkshire. Крупнейший акционер American Express и Coca-Cola? Тоже Berkshire.

Баффет за эти годы накопил почти 160 млрд долл. состояния, став олицетворением американского капитализма. Его инвестиционная философия - покупать недооцененные компании с сильными фундаментальными показателями - принесла ему прозвище "Оракул из Омахи" и "Король инвестиций" за способность предвидеть рыночные тенденции и определять выгодные инвестиции за годы до того, как это делали другие.

Berkshire инвестировал во множество успешных бизнесов - от железнодорожного гиганта BNSF до китайского производителя электромобилей BYD. Однако наиболее трансформационными считаются приобретения страховых компаний National Indemnity и Geico, которые строили бизнес на "переменных" страховых премиях. Эти средства стали первым двигателем финансовой машины Баффета, которая сейчас насчитывает 189 компаний.

American Express, Bank of America, Coca-Cola, Chevron и Apple - все они входят в огромное инвестиционное портфолио Berkshire. Более того, наличие компании Баффета среди акционеров является для них своеобразным знаком качества.

Еще одним ключом к его успеху было удержание инвестиций в течение длительного времени. "Наш любимый период удержания - это вечность", - повторял он, позволяя доходности расти снова и снова. В то же время Баффет сознательно избегает спекулятивных "пузырей" и криптовалют (называл Bitcoin "крысиным ядом в квадрате"), обучая молодых инвесторов долгосрочному терпению.

Под его руководством Berkshire пережил немало экономических бумов и рецессий. В колонке для NYT в 2008 году миллиардер писал о своем правиле при принятии инвестиционных решений: "Бойся, когда другие жадные, и будь жадным, когда другие боятся".

Слава "оракула" дала Баффету уникальное влияние в Вашингтоне. Политики следили за его письмами акционерам, а Уоррен консультировал президентов из обеих партий. Это было наиболее заметно в 2008 году, когда руководители корпораций и администрация Буша-младшего просили его помочь спасти финансовую систему от краха.

Баффет согласился тогда инвестировать миллиарды в Goldman Sachs и General Electric. Эти шаги сравнивают с усилиями J.P. Morgan по спасению банков в начале 20 века. Правда, он взимал с обеих компаний астрономические 10% дивидендов, но они были готовы платить за такое бремя, лишь бы получить его имидж и выжить.

Инвестиции Баффета в Goldman Sachs во время мирового кризиса 2008 года помогли спасти не только компанию, но и экономику США Фото Reuters

"Баффет олицетворяет все лучшее, что есть в американском капитализме и самой Америке", - сказал после объявления Баффета о своей отставке исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон.

Знаковые инвестиции в Coca-Cola и Apple

Одним из лучших решений за 60-летнюю карьеру Баффета считается долгосрочная инвестиция в Coca-Cola: в 1988-1994 годах Berkshire вложил в производителя напитков 1,3 млрд долл, а сейчас владеет 9,3% акций.

Coca-Cola приносит Баффету немалые дивиденды: почти 800 млн долл. только за 2024 год. Ее напитки покупают даже во время экономических спадов, что стабилизирует акции. За первый квартал 2025 года компания отчиталась об 11,2 млрд долл. доходов.

Любовь Баффета к Coca-Cola не только финансовая, но и потребительская. В интервью журналу Fortune в 2015 году миллиардер признался: "Я потребляю 2 700 калорий ежедневно, четверть из них - это Coca-Cola. Я выпиваю не менее пяти банок ежедневно".

Однако он не всегда любил Coca-Cola. 50 лет миллиардер был фанатом Pepsi: сын Говард называл его "Pepsi Уоррен". На Coca-Cola бизнесмен перешел благодаря соседу Дональду Кио, компания которого продавала в Омахе кофе. В 1960 году Баффет сказал ему, что развивает партнерскую инвесткомпанию и добавил: "Если вы дадите мне 10 тысяч долларов, я, возможно, смогу что-то с ними сделать". Тогда Кио отказался.

Годами позже последний поднялся по корпоративной лестнице в Coca-Cola, став президентом компании. Он прочитал, что Баффет полюбил вишневое Pepsi, и прислал старому соседу несколько ящиков вишневой колы, назвав напиток "нектаром богов". Баффет "подсел" и сказал акционерам, что Cherry Coca-Cola будет официальным напитком их ежегодного собрания. Следующим шагом стали инвестиции в компанию.

400 млн акций Coca-Cola стоимостью более 25 млрд долл., которыми владеет Berkshire, составляют значительную часть его инвестиционного портфеля. Считается, что эти вложения - пример долгосрочного подхода Баффета к инвестированию.

Любовь Баффета к Coca-Cola не только финансовая, но и потребительская: он давний фанат вишневой колы Фото Business Insider

Coca-Cola - популярный мировой бренд, который десятилетиями пользуется спросом. В 1988 году компания переживала кризис. Она допустила стратегическую ошибку: изменила столетний секретный рецепт и представила "новую колу". Этот шаг оказался катастрофически неудачным и вызвал негативную реакцию потребителей.

Провал подорвал имидж компании, а акции резко упали. Coca-Cola сделала выводы и постепенно восстанавливала позиции. Однако рынок был настороженным и акции оставались недооцененными. Тогда Баффетт увидел ценность там, где другие видели риск.

Перед ним была компания с крепким брендом, глобальной дистрибьюторской сетью и продуктом, обладающим неизменной привлекательностью. Это был классический ход Баффета: найти алмаз в необработанном виде, готовый к полировке.

Еще один удачный выбор - миллиардные инвестиции в Apple. Berkshire впервые приобрел акции производителя iPhone и MacBook в 2016 году. С тех пор они взлетели более чем на 800%.

Баффет не раз называл Apple "одним из лучших бизнесов в истории" Фото MarketWatch

В 2024 году Berkshire продал значительную долю акций Apple, но остается одним из крупнейших акционеров компании с долей 2% акций. В отчете за первый квартал 2025 года конгломерат признал, что таможенные тарифы Трампа создали "значительную неопределенность", добавив, что пока не может предсказать влияние тарифов.

Баффет критикует таможенную политику Трампа и занимает "оборонительную позицию", продавая акции десять кварталов подряд. В 2024 году Berkshire "сбросил" акций на 134 млрд долл. из-за сокращения двух крупнейших пакетов - Apple и Bank of America. Благодаря этому финансовая подушка выросла до рекордных 350 млрд долл.

Несмотря на статус легенды Wall Street, Баффет признает, что за свою карьеру совершил немало ошибок. Он сожалел, что упустил возможность инвестировать в Amazon и Microsoft на их "ранних стадиях развития", потому что тогда не понимал этого бизнеса.

Еще одной "ужасной ошибкой" он считает покупку обувной компании Dexter Shoe за 433 млн долл. в 1993 году. Впоследствии она стала убыточной и обанкротилась.

Скромный стиль жизни и филантропия

Что обычно делают успешные инвесторы со своим состоянием? Баффетт ими делится.

Более 50 лет он через свой фонд предоставляет стипендии на обучение в колледжах малообеспеченным студентам в Небраске. В июне 2006 года он поддержал Фонд Билла и Мелинды Гейтс, обязавшись ежегодно жертвовать на благотворительные цели. К июню 2022 года взносы Баффета достигли 36 млрд долл. В 2010 году вместе с Гейтсом он запустил филантропическую кампанию The Giving Pledge, в рамках которой миллиардеры обязуются отдать до 50% своего капитала на благотворительность.

В 2014 году WP писала, что Уоррен планирует оставить детям по 2 млрд долл. В письме к акционерам он заявил, что советует состоятельным семьям "оставлять детям достаточно, чтобы они могли делать все, но не так много, чтобы они не могли делать ничего". В 2021 году Баффет объявил, что почти все состояние (160 млрд долл.) после его смерти передадут в фонд, опекунами которого будут его дети Сьюзи, Говард и Питер.

Его наследники будут единогласно решать, на какие благотворительные цели направить средства. По словам Баффета, он не давал детям указаний, как использовать его богатство, но советовал "помогать людям, которым повезло не так, как им".

Оба сына и дочь имеют собственные благотворительные фонды: Sherwood Foundation у Сьюзи, Howard G. Buffett Foundation у старшего сына Говарда и NoVo Foundation у Питера. Фонд Говарда активно инвестирует в Украину, в частности поддерживает фермеров техникой и способствует гуманитарному разминированию.

За его средства в Буче отстроили улицу Вокзальную, где была разбита колонна российской военной техники, а в апреле 2023 года Привокзальную площадь переименовали в площадь Говарда Баффета. Также фонд профинансировал строительство в Буче фабрики-кухни, где ежедневно будут готовить более 10 тыс. порций еды для детей в школах и детских садах. Сам Говард 16 раз посетил Украину.

Говард Баффет в декабре 2024 года посетил южную границу Украины Фото Госпогранслужбы

Несмотря на статус мультимиллиардера, Баффет ведет относительно скромный образ жизни. Он до сих пор живет в доме с пятью спальнями в Омахе, который приобрел за 31,5 тыс долл. в 1958 году, впоследствии оградив его забором и камерами наблюдения. Также у миллиардера был дом для отдыха в Калифорнии. Он приобрел его за 150 тыс. долл. в 1971 году и продал в 2018-м за 7,5 млн долл.

Говард Баффетт во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Фото Говарда Г. Buffett Foundation

Как-то Уоррен рассказывал, что никогда не хотел иметь несколько домов и автомобилей. "Есть вещи, которые нельзя купить за деньги. Моя жизнь не может быть счастливее после определенного предела. На самом деле она была бы хуже, если бы у меня было шесть или восемь домов. У меня есть все, что мне нужно, и мне не нужно больше", - говорил он.

Около десяти лет Баффетт ездил на Lincoln Town Car 2001 года выпуска, а затем продал его на благотворительном аукционе и заменил на Cadillac DTS 2006 года. В 2014 году он заменил DTS на Cadillac XTS. "Я проезжаю всего около 3 500 миль в год, поэтому покупаю новую машину очень редко", - признавался Баффетт.

Одна из роскошных покупок миллиардера - частный самолет. В 1986 году он потратил 850 тыс. долл. на подержанный Falcon 20, затем продал его и в 1989 году купил другой самолет за 6,7 млн долл. Впоследствии последнюю покупку он признал "неоправданной". Его годовая зарплата в 2024 году составляла 100 тыс. долл., как и в течение последних 40 лет.

Несмотря на многолетний статус одного из ключевых акционеров Apple Баффет долго пользовался 20-долларовой "раскладушкой" Samsung SCH-U320. На iPhone 11 миллиардер перешел только в 2020 году, но и его использовал "просто как телефон". Курс акций он отслеживает с помощью iPad.

Несмотря на статус одного из главных акционеров Apple, Баффет много лет пользовался обычной "раскладушкой" Samsung SCH-U320 Фото CNN

Баффет годами стрижется за 18 долл. в парикмахерской, расположенной в том же доме, что и его офис. По словам бизнесмена, он питается, "как шестилетний ребенок": регулярно ест в McDonald's и пьет много Coca-Cola. Во время собрания Berkshire в мае, когда Баффетт объявлял о предстоящей отставке, на столе стояли банки вишневой колы. "В свои 94 года я могу пить все, что захочу", - сказал Баффетт.

Объявляя о своей отставке, Баффетт не забыл прорекламировать любимую вишневую Coca-Cola Фото CNBC

Вызовы для преемника

Стратегия Баффета процветала в эпоху восходящей глобализации, свободной торговли и экономического доминирования США, отмечает The Conversation. Сейчас мир изменился и Уоррен это признает. По его словам, он "выиграл в лотерею", родившись в Штатах тогда, когда фондовые рынки были готовы к одному из крупнейших экономических бумов.

Возвращение Трампа к власти предвещает изменения в экономической политике, считает инвестор. Торговые ограничения могут повредить некоторым международным инвестициям Berkshire. Эта же политика может пойти на пользу инвестициям, ориентированным на США.

Идея экономического превосходства США тоже под вопросом: Китай может обогнать экономику Штатов в 2030-х годах. Доля Соединенных Штатов в мировом экономическом производстве упала с 22% в 1980 году до около 15% сейчас.

Гендиректор Berkshire Hathaway Energy и вице-председатель по нестраховым операциям Berkshire Hathaway Грег Абель, которого утвердили преемником Баффета, унаследует компанию с рекордными 350 млрд долл. финансовой подушки. Однако Абель получит в управление не только прекрасное финансовое положение Berkshire, но и немало вызовов.

Едва ли не главная его задача - сохранение "премии Баффета". Новому руководителю поначалу будет не хватать культовой приверженности инвесторов к Баффету, что может размыть дополнительную ценность, которую рынок придает Berkshire благодаря лидерству Уоррена.

Грег Абель, который сидел возле Баффета на собрании акционеров Berkshire Hathaway и был вице-президентом, теперь должен его заменить Фото CNBC

Абель считается отличным бизнес-менеджером и опытным заключателем сделок. "Грег сохранит нашу культуру", - сказал акционерам в 2021 году Чарльз Мангер: уже тогда они с Баффетом начали готовить Абеля к новой роли.

Без репутации Уоррена Абель может столкнуться с повышенным давлением относительно эффективного использования значительных средств в условиях глобальной экономической неопределенности и торговой войны Трампа. К тому же гений Баффета заключался не только в выборе, какие акции покупать. Он умел распределять капитал и управлять кризисными ситуациями. Главный вопрос - сможет ли Абель повторить это.

Другой потенциальный вызов - технологическая адаптация. Хотя Berkshire с годами увеличил инвестиции в технологии (прежде всего в акции Apple и Amazon), баланс между традиционными активами (Coca-Cola или железная дорога) и развивающимися секторами (ИИ и возобновляемые источники энергии) - до сих пор сложная задача.

Сможет ли Абель найти следующих крупных "подрывников индустрии"? Ему придется решать экологические проблемы: значительная зависимость Berkshire Hathaway от угольных и газовых электростанций вызывает все больше критики, поскольку инвесторы и регуляторы требуют больше экологически чистых энергетических решений.

"Принципы Баффета - терпение, ценность актива и ставка на Америку - были неподвластны времени, но мир не стоит на месте. Его преемник должен балансировать в геополитических рисках и технологических прорывах, сохраняя культуру Berkshire. Эпоха после Баффета - это больше, чем просто кадровые изменения. Это проверка того, смогут ли принципы Баффета выжить в мире, где доминируют краткосрочная перспектива, технологии и геополитическая сложность", - резюмирует The Conversation.