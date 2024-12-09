Цены на нефть отреагировали на падение режима Асада в Сирии

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как падение режима президента Сирии Башара Асада создало новую волну неопределенности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 36 центов, или на 0,51%, до $71,48 за баррель по состоянию на 07:13 по киевскому времени. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 38 центов, или на 0,57%, до $67,58 за баррель.

Сирийские повстанцы объявили в воскресенье на государственном телевидении, что они свергли режим Башара Асада, положив конец 50-летней династии. Эта молниеносная наступательная операция вызвала опасения относительно новой волны нестабильности в регионе, который и без того страдает от военных конфликтов.

"Ситуация в Сирии добавила новый уровень политической неопределенности на Ближнем Востоке, что частично поддерживает рынок", - сказал Томомичи Акута, старший экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

"Однако снижение цен Саудовской Аравией и продолжение сокращений добычи ОПЕК+ на прошлой неделе подчеркивают слабый спрос со стороны Китая, что может указывать на смягчение рынка до конца года", - добавил он, отметив, что инвесторы внимательно следят за ранними признаками влияния политики избранного президента США Дональда Трампа на энергетику и Ближний Восток.

Саудовская Aramco, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, в воскресенье сообщила, что снижает цены на январь 2025 года для азиатских покупателей до самого низкого уровня с начала 2021 года из-за слабого спроса со стороны крупнейшего импортера - Китая.

В четверг Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, известные как ОПЕК+, отложили начало увеличения добычи на три месяца - до апреля, и продлили полную отмену сокращений добычи до конца 2026 года.

ОПЕК+, которая обеспечивает около половины мировой добычи нефти, планировала начать постепенную отмену сокращений в октябре 2024 года. Однако замедление глобального спроса, особенно со стороны Китая, и рост добычи в других регионах заставили ее несколько раз откладывать эти планы.

При этом Напомним:

Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Президент страны Башар Асад бежал.