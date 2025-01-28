Пошлины Трампа на медь и алюминий могут повысить расходы для потребителей из США

Обещание президента Дональда Трампа ввести пошлины на импорт меди и алюминия в США приведет к росту расходов для местных потребителей из-за сокращения внутреннего производства и продолжительности времени, которое понадобится для восстановления отрасли.

Об этом пишет Reuters.

В понедельник, выступая перед республиканскими законодателями, Трамп заявил, что введет пошлины на алюминий и медь - металлы, необходимые для производства американской военной техники, - а также на сталь, чтобы поощрить производителей производить их в Соединенных Штатах.

Пока что непонятно, насколько широко могут быть применены пошлины, но несколько руководителей горнодобывающих компаний ранее заявили, что готовятся к различным сценариям, поскольку рынки готовятся к потенциальным изменениям в торговых потоках.

Производители алюминия в Канаде, такие как Rio Tinto и Alcoa, вряд ли понесут потери в доходах, зато расходы, скорее всего, будут переложены на автопроизводителей, которые затем переложат их на американских потребителей.

Американские алюминиевые и медные заводы закрываются и требуют новой инфраструктуры и контрактов на поставку электроэнергии для перезапуска, среди других мероприятий, которые потребуют времени.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп планирует обложить дополнительными пошлинами весь импорт стали, алюминия и меди, а также поставки зарубежных компьютерных чипов, полупроводниковых компонентов и лекарственных препаратов.