Баффетт покидает пост руководителя Berkshire Hathaway - акции падают

Акции Berkshire Hathaway потеряли 2% на предварительных торгах в понедельник после того, как Уоррен Баффетт объявил, что в конце года покинет пост генерального директора.

Об этом пишет Reuters.

Во время ежегодного собрания в городе Омаха Баффет сообщил, что передаст руководство вице-председателю Грегу Абелю. Это стало неожиданностью, ведь ранее он не называл четких сроков своей отставки. Отмечается, что компанию он возглавлял с 1965 года.

Berkshire владеет железными дорогами, страховыми компаниями, производителями товаров и даже мороженого. Однако инвесторы беспокоятся, как компания будет управлять своими 189 бизнесами, 264 млрд долл акций и 348 млрд долл наличности без Баффета.

Эксперты отмечают, что выход Баффета "вероятно, повлияет на мнение инвесторов о Berkshire больше, чем на фактические операции".

Абель, который с 2018 года курирует большинство дочерних компаний, пообещал быть "более активным, но, надеемся, в очень позитивном смысле", при этом они будут работать "очень автономно".

Напомним:

Уоррен Баффет завершает свою карьеру, вероятно, самого успешного инвестора в мире, заявив, что уйдет с должности генерального директора Berkshire Hathaway.

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в третий раз подряд зафиксировал рекордную годовую операционную прибыль.