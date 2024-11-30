Еврокомиссия обратилась в TikTok из-за подозрений о влиянии на выборы в Румынии

Европейская комиссия направила TikTok ряд вопросов, связанных с возможным влиянием на первый тур президентских выборов в Румынии, завершившихся победой несистемного антизападного кандидата Келина Джорджеску.

Об этом Еврокомиссия известила в пятницу, 29 ноября, пишет "Европейская правда".

Исполнительный орган ЕС заявил, что попросил TikTok предоставить дополнительную информацию о слежке за контентом "на фоне текущих выборов в Румынии".

Платформу попросили подробно рассказать, как она снизила риск неаутентичного или автоматизированного использования своего сервиса, а также риски, вытекающие из ее системы рекомендованного контента.

Также Еврокомиссия просит TikTok рассказать о том, как она привлекает третьи стороны к общественному контролю за контентом и следит за рисками, связанными с избирательными процессами.

"TikTok должен предоставить запрашиваемую информацию до 13 декабря. На основе оценки ответов Комиссия определит, будут ли целесообразны дальнейшие шаги", – говорится в сообщении.

Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) ранее заявил, будто TikTok не маркировал Келина Джорджеску как политического кандидата, что увеличило его охват в соцсети и могло помочь победе в первом туре выборов.

Заместитель председателя телекоммуникационного регулятора Румынии ANCOM Павел Попеску даже призвал приостановить работу TikTok в стране до завершения расследования потенциальных манипуляций на президентских выборах.

Сама соцсеть обвинения в свою сторону отвергает .

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Европейская правда