Заместителя Кличко выпустили из СИЗО под залог

Заместителя председателя КГГА Петра Оленича выпустили из СИЗО под залог в 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис.

"За чиновника, который является фигурантом дела по столичной земле, внесли деньги в полном объеме", - пишет издание.

Отмечается, что правоохранители не назвали имени подозреваемого, но содержание под стражей или залог в 15 миллионов гривен по этому делу ранее было назначено именно заместителю председателя КГГА Петру Оленичу.

6 февраля 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.

Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете".

7 февраля ВАКС на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн.

Читайте также: Новые "серые кардиналы". Кто из застройщиков влияет на киевскую власть

Попался. На чем поймали "смотрящего" за Киевом Комарницкого