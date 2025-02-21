Заместителя Кличко выпустили из СИЗО под залог
Заместителя председателя КГГА Петра Оленича выпустили из СИЗО под залог в 15 миллионов гривен.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис.
"За чиновника, который является фигурантом дела по столичной земле, внесли деньги в полном объеме", - пишет издание.
Отмечается, что правоохранители не назвали имени подозреваемого, но содержание под стражей или залог в 15 миллионов гривен по этому делу ранее было назначено именно заместителю председателя КГГА Петру Оленичу.
6 февраля 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.
Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете".
7 февраля ВАКС на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн.
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