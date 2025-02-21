Заступника Кличка випустили з СІЗО під заставу

Заступника голови КМДА Петра Оленича випустили з СІЗО під заставу у 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

"За посадовця, який є фігурантом справи щодо столичної землі, внесли гроші в повному обсязі", - пише видання.

Зазначається, що правоохоронці не назвали імені підозрюваного, але триманн під вартою або заставу у 15 мільйонів гривень по цій справі раніше було призначено саме заступнику голови КМДА Петру Оленичу.

6 лютого 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.

Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".

7 лютого ВАКС на два місяці відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича та встановив йому заставу у розмірі 15 млн грн.

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