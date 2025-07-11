"Стратегия занятости 2023": что надо учесть правительству

Занятость - это не только вопрос экономики. Это основа благосостояния населения, социальной стабильности, государственной устойчивости и национальной безопасности.

По приглашению Министерства экономики принял участие в презентации Стратегии занятости 2030, состоявшейся в рамках реализации Плана Украины для Ukrainian Facility. Эта инициатива является важным шагом к формированию устойчивого, инклюзивного и эффективного рынка труда, внедрение современных форм труда в условиях послевоенного восстановления и долгосрочного развития страны.

Со своей стороны считаю необходимым обратить внимание на несколько ключевых тезисов, которые следует учесть в процессе доработки и реализации Стратегии.

Диспропорция форматов труда

В представленной стратегии четко прослеживается приоритет формата наемного труда как основного инструмента достижения ее целей. По моему мнению, такой дисбаланс является неоправданным.

Занятость - это многокомпонентная экономическая категория, охватывающая различные формы участия населения в экономической деятельности: наемный труд, самозанятость, предпринимательство, семейное предпринимательство, кооперативные модели, волонтерскую деятельность и т.п.

Для эффективного использования социально-экономического потенциала всех категорий экономических агентов необходимо рационально сбалансировать представительство различных форм труда в рамках системы экономических отношений.

Вместе с тем, основным носителем проактивного экономического поведения выступает не наёмный работник, а самозанятое лицо и/или предприниматель, включая представителей семейного предпринимательства. Именно эти категории экономических агентов осознанно принимают на себя весь спектр предпринимательских рисков и стремятся самостоятельно, без участия государства, обеспечить собственное благосостояние.

Кроме того, именно эти субъекты хозяйствования обеспечивают экономическую самозараднисть, способствуют социальной сплоченности и выступают ключевыми драйверами инноваций и технологического развития. Соответственно акцент на указанных выше категориях стратегически обоснован и должен быть усилен.

Достойный доход как ориентир политики

Показатель уровня благосостояния населения (домохозяйств), который обеспечивается достойным доходом, должен стать ключевым ориентиром государственной политики в сфере занятости.

Структура понятия "достойный доход" должна быть сформирована с учетом социально-экономических реалий Украины, уровня развития рынка труда, производительности труда, экономизации общества и доступа к экономическим возможностям.

Важно акцентировать, что речь идет именно о доходе, а не исключительно заработной плате, ведь экономическая активность может осуществляться в разных организационно-правовых формах и формах труда. В этом контексте целесообразно размежевать мотивационную базу самозанятости (как обеспечения собственных базовых потребностей домохозяйств) и предпринимательской деятельности (целью которой является получение прибыли и экономическое масштабирование).

Гибкие системы занятости

Полностью поддерживаю тезис коллег о нецелесообразности попыток "втиснуть" украинцев в архаичные модели трудовых отношений, с их акцентом на формировании "нового пролетариата" - вместо продвижения альтернативных форм самореализации, таких как самозанятость, предпринимательство или другие модели экономической активности вне классического наемного труда.

Социально-экономическая динамика украинского общества значительно опережает многие традиционные европейские подходы, и именно поэтому нам следует не копировать устаревшие модели, а создавать собственные - гибкие, инклюзивные и адаптированные к украинскому контексту.

Платформенная, проектная, дистанционная занятость, фриланс, флекс-тайм, парт-тайм, гиг-работа - это уже сегодня полноценная часть украинского рынка труда. Их легализация, нормативное признание и интеграция в институциональную среду должны стать предметом общественно-государственного консенсуса.

Без адекватного регулирования и нахождения консенсуса детенизация неформального сектора будет оставаться невозможной.

Скорость доступа к легальному труду

Этот индикатор является критически важным для государства, стремящегося к опережающему экономическому развитию.

Скорость доступа к экономической активности должна измеряться от момента готовности лица к осуществлению хозяйственной деятельности (принятие решения о самозанятости, предпринимательстве или трудоустройстве) до момента реального начала деятельности, регистрации субъекта или заключения трудового договора.

Это позволит объективно оценивать эффективность регуляторной среды, в частности в части барьеров для входа на рынок труда и/или открытия собственного дела. Такой подход обеспечит возможность выявлять узкие места в правовой и институциональной системе, сдерживающие экономическую активность населения.

Экономическая инклюзия

Необходимо формировать институциональные, инфраструктурные и экономические условия для привлечения всех социальных групп к полноценному участию в экономической активности.

Особое внимание следует уделять экономически инертным группам населения, в частности:

молодежи в возрасте 15-24 лет;

лицам с инвалидностью;

людям "третьего возраста" (60-75 лет);

ветеранам войны;

сектор "невидимых работников" (invisible workers);

жителям сельской местности и непромышленных территорий и тому подобное.

Интеграция этих групп в рынок труда и экономические процессы должна рассматриваться не только как инструмент снижения безработицы, повышения занятости населения, а прежде всего - как ключевой фактор усиления социальной сплоченности, повышения экономической устойчивости и расширения инклюзивного роста в условиях модернизации экономики.