США стремятся расширить требования соглашения по украинским полезным ископаемым – FT

Администрация Трампа добивается новых условий для доступа США к критически важным полезным ископаемым и энергетическим активам в Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву в рамках продвижения мирного соглашения с Россией.

Об этом пишет газета Financial Times.

Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на детальные положения относительно собственности и контроля над совместным инвестиционным фондом, а также на более широкий масштаб соглашения, который потенциально будет охватывать американскую собственность на другие экономические активы, в частности украинские атомные электростанции, сообщили два украинских чиновника.

Это фактически означает пересмотр соглашения по полезным ископаемым, которое было разработано за несколько дней до того, как президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский публично разошлись во взглядах в Белом доме.

Выступая в Белом доме в четверг, Трамп заявил, что США стремятся подписать соглашения о редкоземельных металлах и полезных ископаемых по всему миру, но Украина является особым приоритетом.

Украинские чиновники выразили обеспокоенность относительно возможного давления со стороны США для согласования на невыгодные условия в более широкой сделке, особенно после того, как Вашингтон временно приостановил поставки вооружений и обмен разведданными с Киевом в начале этого месяца.

Трамп и Зеленский во время телефонного разговора на этой неделе "обсуждали электроснабжение Украины и атомные электростанции".

Зеленский во время онлайн-брифинга для журналистов в среду сказал Financial Times, что обсуждал с Трампом только один ядерный объект - Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе.

Администрация Трампа настаивает, что американские экономические инвестиции в Украину являются достаточной гарантией безопасности, чтобы предотвратить новое вторжение России после любого прекращения огня.

В феврале Украина и США достигли рамочного соглашения по совместной разработке украинских полезных ископаемых, включая нефть и газ.

Ранее в соглашении говорилось о потенциальных $500 миллиардов доходов от добычи полезных ископаемых, но это упоминание было исключено. Также из соглашения убрали проекты, которые уже обеспечивают поступления в госбюджет Украины.

Было добавлено положение, что США "поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира". Зеленский стремился получить четкую гарантию безопасности от США в обмен на долю доходов от украинских природных ресурсов.

Однако соглашение, которое Киев считал удовлетворительным, до сих пор не подписано, поскольку стороны ведут сложные переговоры по более широким экономическим вопросам и вопросам безопасности, заявили украинские и американские чиновники.

"Мы готовы ее подписать", - сказал высокопоставленный чиновник, близкий к Зеленскому. "Было бы странно игнорировать его".

Два высокопоставленных украинских чиновника, участвующих в переговорах с США по ресурсам Украины, сообщили, что администрация Трампа пока не представила Киеву новых условий.

"Но я понимаю, что они работают над большим соглашением", - сказал один из чиновников, который, как и другие, говорил на условиях анонимности из-за чувствительности переговоров.

Украинская сторона стремилась сначала обсудить соглашение по полезным ископаемым, прежде чем переходить к другим аспектам возможных американских инвестиций.

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Напомним:

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина и США "в ближайшее время" заключат соглашение по критическим минеральным ресурсам.

Рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США уже готово и в дальнейшем планируется разработка детального документа с конкретными цифрами.

28 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп не смогли подписать соглашение о недрах.