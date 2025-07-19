Правительство ограничило монополию на рынке дистрибьюторов лекарств

Правительство ограничило рынок дистрибуции лекарственных средств, установив ограничения на процент поставок товаров от одного дистрибьютора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Правительство установило требование о равных условиях для всех дистрибьюторов в рамках соглашений с одинаковыми ценами, условиями оплаты и поставки.

А также ограничения, по которым объем поставок одного препарата от производителя или импортера одному дистрибьютору не может превышать 20% от общего чистого дохода от реализации этого лекарственного средства за предыдущий год.

Превышение этого предела допускается только в случае, если другие дистрибьюторы не подали соответствующих заявок на закупку.

Изменения в лицензионные требования вступят в силу через 2 месяца после публикации постановления.

Сейчас рынок дистрибуции лекарственных средств контролируют две компании: "БаДМ" и "Оптима-фарм".

Днепровская "БаДМ" (принадлежит Александру Дитятковскому и Александру Суходольскому) в сентябре 2021 года обеспечивала около 40% поставок лекарств в аптеки, писало издание Forbes, а "Оптима-фарм" (принадлежит Андрею Губскому) - около 45%.

Напомним:

В среду, 16 июля 2025 года, правоохранительные органы провели обыски в офисе фармкомпании "Артериум", принадлежащей Константину Жеваго и на предприятиях компании в Киеве и Львове.