Комиссия БЭБ отказалась менять победителя конкурса: вернет правительству письмо

Комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) вернет в понедельник, 14 июля, письмо Кабинета министров с документами и сопроводительным письмом, которое подпишет глава комиссии Лаура Штефан, и не будет пересматривать кандидатуру ранее избранного Александра Цивинского.

Об этом сообщила председатель комиссии Лаура Стефан на онлайн-встрече членов комиссии, передает "Интерфакс-Украина".

"По моему мнению, комиссия выполнила свою задачу: мы завершили работу, мы приняли все меры, которые требуются законом, мы утвердили порядок проведения конкурса, мы объявили о проведении конкурса, мы собрали документы, допустили кандидатов, которые соответствовали критериям, мы провели различные тестирования и практические задания", - отметила Штефан.

Она добавила, что также была проведена спецпроверка, результаты которой для всех кандидатов были положительными.

Она подчеркнула, что закон о БЭБ не предусматривает возможности принимать любые другие решения после избрания кандидата, поэтому комиссия не может возвращаться ни к одному предыдущему этапу конкурса.

По ее словам, когда принималось окончательное решение и появилось письмо от СБУ относительно российского паспорта отца Цивинского, комиссия знала об этом, ведь такая информация уже появлялась в публичном пространстве с начала 2023 года, когда кандидат участвовал в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Победитель конкурса работал более 20 лет на различных должностях, и насколько известно комиссии, у него есть доступ к государственной тайне. Позвольте мне повторить: все 16 финалистов, в том числе победитель конкурса, успешно прошли специальную проверку в мае 2020 года, и результаты специальной проверки никогда не пересматривались и не отменялись", - подчеркнула Штефан.

Решение о возвращении письма Кабмина и сопроводительных документов поддержали все шесть членов комиссии на заседании в понедельник.

Они также решили не рассекречивать для Цивинского письмо от СБУ и отметили, что кандидату стоит самому обратиться в орган для получения информации.

Напомним:

Ранее сообщалось, что победителем в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский.

24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.

Впоследствии конкурсная комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление относительно победителя конкурса по избранию председателя БЭБ Александра Цывинского.

Но Кабмин не утвердил Александра Цивинского на должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины, о чем сообщил в Telegram. Правительство приняло решение обратиться в Комиссию по отбору директора БЭБ с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать критериям безопасности.

Впоследствии комиссия по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины сообщила, что ожидает официального сообщения от правительства относительно решения о назначении директора бюро.