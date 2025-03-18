В действиях руководителя Офиса НКЦБФР, который ездил на вымышленную конференцию в Финляндию, нарушений не выявлено

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) "проанализировала ситуацию, сложившуюся в связи с командировкой руководителя Офиса НКЦБФР Михаила Янчука" на конференции в Финляндию в январе 2025 года и "не обнаружила признаков нарушения трудовой дисциплины или других правонарушений в действиях Янчука".

Об этом сообщил председатель комиссии Руслан Магомедов в ответ на запрос ЭП.

Напомним, 17 января "Украинская правда" сообщила, что Янчук, вместе с семьей, с 1 января по 8 января 2025 года находился в служебной командировке на не существующих конференциях в г. Хельсинки, Финляндская Республика.

Эту информацию подтвердил и сам Янчук. В отчете о командировке (копия есть в распоряжении УП) он отметил, что по прибытию в Хельсинки он не мог связаться с организаторами международных конференций, а соответственно и принять участие в мероприятиях, на которые его отправили.

5 февраля Магомедов приказал (копия приказа есть в распоряжении ЭП) в течение 30 дней провести проверку информации изложенной в материале "Украинской правды" и по ее результатам подготовить отчет.

Приказ председателя НКЦБФР на проведение проверки Фото: ЭП

В ответ на запрос ЭП глава комиссии сообщил, что НКЦБФР не проводила служебных проверок относительно упомянутой командировки Янчука.

"В связи с этим предоставление копии приказа о проведении упомянутой служебной проверки, информации о работниках, из которых составлена рабочая группа, проводившая проверку, копии отчета по результатам проверки, документов, которые служили для написания отчета, и информации о принятии решений по результатам соответствующей проверки невозможно", - говорится в ответе.

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