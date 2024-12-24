ИИ-гонка, финансы Трампа и трансформация войны: главные бизнес-книги года от FT

Одно из самых влиятельных деловых изданий мира Financial Times уже 20 лет подряд выбирает лучшую бизнес-книгу года. Какая работа торжествовала в этом году?

Отмечая лауреатов, жюри пытается привлечь внимание к главным тенденциям мировой экономики в определенный период. Поэтому в 2022 году, на фоне начала большой войны в Украине и разрушения логистических цепочек и обострения геополитической борьбы между США и Китаем за технологии будущего, вполне ожидаемо торжествовала книга "Война чипов".

Но победитель 2023 года удивил мир. Несмотря на всеобщий интерес к стремительному развитию искусственного интеллекта (ИИ) после выхода в свет чат-бота ChatGPT в прошлом году - впервые за время существования премии - победила работа о менеджменте: книга "Правильный вид неправильного: почему обучение неудачам может научить нас процветанию" профессора Гарвардской школы бизнеса Эми Эдмондсон.

Несмотря на это, ИИ остается в фокусе FT - в этом году триумфовала книга журналистки Bloomberg Парми Олсон "Перевес: ИИ, ChatGPT и гонка, которая изменит мир". Это уже в четвертый раз за последние пять лет главную награду получает книга, посвященная развитию техносектора.

Книга рассказывает о конкуренции в развитии ИИ между "отцами" OpenAI Сэмом Альтманом и DeepMind Демисом Хасабисом. А также о том, как под давлением влиятельных покровителей, Microsoft и Google, эти стартапы постепенно отходят в сторону коммерциализации своих продуктов.

Какие еще книги претендовали на премию? И чем Supermacy выделяется среди других финалистов?

Как выбирали победителя

Процесс отбора лауреатов юбилейной премии был таким же, как и в предыдущие годы: авторы и издатели могли подавать заявки с 22 апреля по 30 июня на специальном сайте.

Поступило более 600 заявок - в августе журналисты FT отобрали список из 16 претендентов. В него вошли книги об ИИ-гонке и влиянии искусственного интеллекта на подбор персонала, роли Amazon в мировой электронной коммерции, системе оборонных закупок США и борьбе за литий - критически важный металл для отрасли электромобилей.

Как и в предыдущие годы, партнерами премии в этом году стали Schroders и Nikkei Фото: FT

Также в перечне - экономический анализ религий и исследование изменений в корпоративном секторе в эпоху цифровизации. Кроме этого, организаторы премии отметили автобиографию бывшего трейдера свопов в Citigroup Гэри Стивенсона и книгу о соучредителе Microsoft Билле Гейтсе.

После победы Дональда Трампа на выборах в США особое внимание привлекло расследование репортеров NYT о его финансах - "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха". "Рас Бюттнер и Сюзанна Крейг собрали налоговую информацию и провели десятки интервью с источниками, чтобы узнать правду, которая стоит за заявлениями Трампа о том, что он построил процветающую многомиллиардную бизнес-империю", - описывает книгу FT.

В сентябре жюри, в состав которого, кроме редактора FT Рулы Халаф, вошли представители Nikkei, Чикагской бизнес-школы, Schroders и Mozilla, избрало шесть финалистов. В этот перечень попали, в частности, исследования влияния ИИ, экономики племенных инстинктов и вопросы долголетия.

Книги-финалисты премии Фото: FT

Парми Олсон получила от Financial Times награду в 30 тыс. фунтов стерлингов, пять других финалистов - по 10 тыс. фунтов. Книги победительницы и финалистов можно приобрести на английском в украинских книжных магазинах и на Amazon.

Финалисты

"Корпорация в 21 веке: Почему (почти) все, что нам рассказывают о бизнесе, - неправда" Джон Кей пишет об изменениях в бизнес-мышлении и борьбе за доверие потребителей.

Он описывает две большие волны в теории и практике бизнес-менеджмента. Первая была связана с движением акционерной стоимости в последней четверти 20-го века, когда бизнес-лидеры неустанно стремились к краткосрочным прибылям, чтобы повысить цены на акции их компаний.

Вторая же началась, когда экономика знаний вывела вперед более молодую, более хладнокровную группу бизнесменов. Обе волны сейчас сосуществуют.

На примерах упадка бывших корпоративных икон, таких как General Electric, Imperial Chemical Industries и Deutsche Bank, автор делает вывод, что первая волна финансиализации работает лучше для финансистов, чем для тех, кого финансируют, и что, доведенная до крайности, акционерная стоимость была "самой глупой идеей в мире".

Но все же акционерная стоимость остается влиятельной во многих советах директоров, даже несмотря на то, что компании новой экономики, такие как Meta, Apple и Alphabet, полагаются на интеллектуальный, а не финансовый капитал. На смену командно-административным и транзакционным отношениям пришло сотрудничество, вовлечение сотрудников в принятие решений и общее ощущение цели.

По словам Кея, взаимодействие этих волн привело к парадоксу: потребители любят продукты, но ненавидят производителей. Несмотря на то, что мировой бизнес предлагает потрясающе инновационные продукты и услуги, он потерял доверие общественности.

"В 21 веке наши самые желанные товары и услуги не лежат на складах или на контейнеровозах: они появляются на вашем экране, помещаются в вашем кармане или занимают вашу голову. Но даже когда мы потребляем больше, чем когда-либо прежде, крупный бизнес сталкивается с кризисом легитимности.

Фармацевтическая промышленность создает вакцины, спасающие жизни, но потеряла доверие общественности. Увеличение разрыва в оплате труда между руководителями и работниками дестабилизирует наши общества. Facebook и Google имеют больше клиентов, чем любая другая компания в истории, но их осуждают", - пишет Кей.

"Племя: как культурные инстинкты, которые нас разъединяют, могут помочь объединить нас". Профессор Колумбийского университета Майкл Моррис исследует тему трайбализма - организации сообщества, которая базируется на родоплеменных связях.

"Мы все слышали, как эксперты сетуют на рост трайбализма, и его обвиняют во всем - от политической поляризации до дискриминации на рабочем месте. Но Майкл Моррис убеждает: наши племенные инстинкты - это тайное оружие человечества", - описывает книгу FT.

"Мы - единственный вид, живущий в племенах, которые могут разрастаться до масштабов, выходящих далеко за пределы кланов и сообществ", - пишет Моррис.

Он объясняет - человеческая психология заложена эволюцией в трех разных направлениях. Первый - инстинкт сверстника, который побуждает нас подражать тому, что делает большинство людей. Второй - инстинкт героя: подражать наиболее уважаемым. Третий - инстинкт предков, который побуждает подражать опыту предыдущих поколений.

"Эти племенные инстинкты позволяют нам делиться знаниями и целями и работать в команде, чтобы передать накопленный запас знаний следующему поколению. Вместо того, чтобы высмеивать племенные импульсы за их иррациональность, мы можем признать их мощными рычагами, которые повышают производительность, исцеляют расколы и запускают шоковые волны культурных изменений", - резюмирует Моррис.

"Императив долголетия: Построение лучшего общества для более здоровой и долгой жизни". Профессор экономики Лондонской бизнес-школы Эндрю Скотт призывает к кардинальным изменениям в том, как мы думаем о здоровье, старении и будущем.

По его словам, в 20 веке произошла революция в ожидаемой продолжительности жизни. Независимо от того, мужчина вы или женщина, родились на юге или севере мира, вы можете рассчитывать на то, что проживете гораздо дольше, чем предыдущие поколения.

"Но вместо того, чтобы воспринимать это как драгоценный дар дополнительной жизни, мы видим в этом бремя: стареющее население, которое преследуют недуги, зависит от постоянно уменьшающегося количества молодых людей, которые должны их поддерживать.

Так не должно быть. Более долгая жизнь может стать источником надежды и реализации, если мы воспользуемся возможностью реализовать вечнозеленую повестку дня, в которой мы будем вести устойчивый образ жизни как для себя, инвестируя в свои финансы, здоровье, навыки и отношения, чтобы поддержать более долгую жизнь, так и для планеты", - пишет Скотт.

Автор "Императива долголетия" Эндрю Скотт Фото: FT

Императивом, по его мнению, является переформатирование мира таким образом, чтобы как можно больше людей могли наслаждаться преимуществами более долгой жизни. Он стремится отойти от нарратива о "стареющем обществе", а выступает за "общество долголетия", которое воспринимает и планирует тот факт, что беспрецедентное количество людей может прожить около 100 лет.

"Подразделение X: Как Пентагон и Кремниевая долина меняют будущее войны". Управляющий партнер Shield Capital Радж Шах и бывший специальный помощник председателя Объединенного комитета начальников штабов США Кристофер Кирххофф пишут о масштабной трансформации способов ведения войны - столь же глубокой, как изобретение пороха или начало ядерной эры.

Летучие автомобили, беспилотники с искусственным интеллектом и микроспутники, способные отслеживать несанкционированные объекты - все это и многое другое становится частью арсенала Министерства обороны США.

Донедавно Пентагон был известен своими неловкими отношениями с Кремниевой долиной и медленными процессами, которые тормозили инновации. Подразделение X было специально создано как мост к разработчикам из Долины, который ускорит передачу самого современного программного и аппаратного обеспечения в боевое пространство.

"Имея полномочия преодолевать бюрократию и функционировать почти как венчурная фирма, Шах, Кирхгофф и другие сотрудники подразделения получили задачу удовлетворить насущные военные потребности с помощью технологий стартапов, а не так называемых "праймов" - компаний-гигантов Lockheed, Raytheon и Boeing.

Заглянув в ИИ-лаборатории, мастерские беспилотников, а также на линию фронта в Украине, Шах и Кирхгофф пишут, что в условиях, когда Китай приказал всем своим компаниям предоставлять свои исследования и технологии для использования в военных целях, укрепление отношений между Вашингтоном и Кремниевой долиной сегодня - насущная необходимость", - описывает книгу FT.

Книга "Рост: Расплата" экономиста Дэниела Зюскинда исследует противоречие между безудержным стремлением к росту, которое может усилить неравенство и разрушить окружающую среду, и "необходимостью сохранить то, что мы ценим".

За последние два века экономический рост освободил миллиарды людей от бедности и сделал жизнь здоровее и длиннее. Однако это процветание далось огромной ценой: углубление неравенства, дестабилизация технологий, разрушение окружающей среды и изменение климата.

Решение этой дилеммы роста, настаивает Зюскинд, является насущной задачей нашей эпохи. Для многих в эпоху вялой производительности беспокойство вызывает замедление роста - в Европе, Китае и других странах - и остановить эту стагнацию является целью каждого политика. Другие же утверждают, учитывая социальные и экологические издержки, что единственный путь вперед - это сознательное сокращение экономик.

Зюскинд в своей книге подчеркивает , что мир не может отказаться от роста и дает советы, чтобы "рост лучше отражал то, что мы на самом деле ценим".

По его словам, мировым лидерам стоит сосредоточить внимание на балансе роста, а не на его масштабах. Слишком долго они рассматривали погоню за ростом как способ избежать сложных компромиссов относительно того, кто что получит. Но компромиссы неизбежны, и это стоит признать, считает Зюскинд.

Например, свободная торговля может привести к потере рабочих мест, подрывая "традиционные источники коллективной идентичности и общей цели". Распространение новых цифровых технологий в соцсетях может быть благом для акционеров, но также может привести к концентрации слишком большой власти в одних руках.

"Политические рецепты Зюскинда сосредоточены на том, как генерировать новые идеи. Они включают соблюдение правила, что патентовать можно лишь "неочевидные" вещи, в отличие от нынешних политик, которые предоставляют защиту "устройству для облегчения одного действия.

Политики должны экспериментировать с призовыми фондами для научных открытий и оживить сектор исследований и разработок. Например, британское правительство не должно хвастаться тем, что планирует ежегодное финансирование исследований и разработок в размере трети от того, что тратит Alphabet", - пишет FT.

"Каждая инновация имеет свою цену". О чем книга победительницы

Парми Олсон - бывшая журналистка WSJ и Forbes, а ныне - технологический обозреватель Bloomberg. В 2012 году она выпустила свою первую книгу We Are Anonymous, в которой исследовала деятельность хакерского активистского движения Anonymous.

"Перевес: ИИ, ChatGPT и гонка, которая изменит мир" - ее вторая книга. Награду от FT и 30 тыс. фунтов стерлингов призовых она получила на церемонии в Лондоне 9 декабря.

В этой книге она описывает конкуренцию между двумя лидерами ИИ-индустрии - соучредителя DeepMind Демиса Хассабиса и Сэма Альтмана из OpenAI.

"Если свести все вместе, будущее ИИ было написано двумя людьми: Альтманом и Хасабисом. Благодаря Альтману мир получил ChatGPT. Благодаря Хасабису мы имеем ИИ так быстро", - подчеркивает журналистка.

"Олсон блестяще описывает развитие искусственного интеллекта как захватывающую гонку между одержимым играми Хассабисом и фанатом цифр Альтманом за овладение технологией, построение бизнеса и доминирование в технологическом будущем", - объяснила ее победу редактор FT Халаф.

"В то время, как Альтман измерял успех цифрами, будь то инвестиций или людей, использующих его продукт, Хассабис гнался за наградами. Дэмис часто говорил сотрудникам, что хочет, чтобы DeepMind получил от трех до пяти Нобелевских премий в течение следующего десятилетия", - пишет Олсон.

Это утверждение уже подтвердилось - в этом году Хассабис получил Нобелевскую премию по химии за разработку ИИ AlphaFold2, который научился предсказывать структуру белков и то, как они сложатся в трехмерные формы. С помощью этой ИИ-модели ученым удалось предсказать структуры практически всех из 200 млн белков, известных науке.

Обложка книги-победительницы Фото: FT

Несмотря на различия между Хассабисом и Альтманом, журналистку также заинтересовало их сходство. Оба считали, что общий искусственный интеллект (AGI) - точка, в которой ИИ превосходит когнитивные способности человека - решит многие нынешние социальные проблемы и проблемы. Оба разделяли беспокойство относительно недостаточного регулирования и чрезмерного корпоративного контроля над ИИ.

"Оба пытались создать структуры управления, чтобы немного отделить технологию и обеспечить надлежащий надзор за ней, - и оба не смогли этого сделать", - признает Олсон.

"Генеративный ИИ обещает сделать людей более продуктивными и дать нам больше полезной информации с помощью таких инструментов, как ChatGPT. Но каждая инновация имеет свою цену", - добавляет она.

Google сейчас контролирует DeepMind, тогда как Microsoft поддерживает OpenAI.

"Довольно утопические, гуманитарные идеалы основателей отошли на задний план, поскольку они все больше и больше сближались с двумя очень крупными технологическими компаниями", - замечает Олсон. Она пояснила, что задумала книгу отчасти как предупреждение о необходимости надлежащего регулирования новой технологической олигополии.

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Ее беспокойство относительно взятия ИИ на вооружение исключительно ради коммерческой выгоды вполне понятно. Некоторые стартапы по разработке ИИ-чат-ботов уже поощряют эмоциональную связь между пользователями и ботами.

Она обеспокоена рекламными моделями, которые могут вызвать привыкание к использованию чат-ботов. "Поставщику станет труднее думать о благополучии пользователя, поскольку его бизнес-модель зависит от того, чтобы этот человек оставался в его приложении как можно дольше", - опасается автор.

Но не поздно ли накладывать регуляторные и этические ограничения на ИИ, учитывая, как быстро он развивается? Олсон считает, что нет. По ее словам, еще есть время повлиять на то, как техногиганты разрабатывают свои алгоритмы, чтобы они были более безопасными и менее предвзятыми.

При этом она признает, что в будущих исследованиях, вероятнее всего, придется признать важность победы Трампа на выборах и приближенность Илона Маска к нему.

Парми Олсон со своей книгой на церемонии вручения награды Фото: FT

Маск был сооснователем OpenAI вместе с Альтманом, а затем создал собственный стартап xAI, который занимается подготовкой конкурента ChatGPT и Gemini от Google под названием Grok. "Честно говоря, я удивлена тем, как быстро Grok вырос с точки зрения его способности привлекать инвестиции", - признает Олсон.