Правительство продлило действие бронирований из-за кибератаки на реестры: кого касается

Кабинет министров Украины продлил на месяц действие бронирований, которые действовали по состоянию на 19 декабря.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Недавние кибератаки временно повлияли на работу ряда государственных реестров. Поэтому пока продолжается восстановление систем, правительство продлило действие бронирований.

Речь идет о бронировании, предоставленные Министерство экономики Украины или через Единый государственный вебпортал электронных услуг, то есть через портал Дія.

Продление бронирования произойдет автоматически.

Отмечается, что не нужно дополнительно обращаться в соответствующие органы для оформления новых документов.

Например, если срок действия бронирования работника завершался 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года. Но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

Но если бронирование закончилось до 19 декабря 2024 года, оно не продлевается. Такие бронирования можно будет возобновить после возобновления работы реестров.

Министерство обороны Украины должно в течение пяти дней внести необходимые изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, чтобы синхронизировать данные реестра с принятыми изменениями.

Напомним:

Украина потерпела самую масштабную кибератаку на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции. Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым они получили доступ, включая резервные копии на серверах в Польше. Госреестры будут восстанавливать две недели.

В первую очередь Минюст восстановит единый реестр доверенностей, единый реестр специальных бланков, нотариальных документов и наследственный реестр, что позволит обеспечить надлежащий учет и минимизировать негативные последствия.

Государственная служба специальной связи и защиты информации не подтверждает утечку информации после кибератаки России.

Бывший министр юстиции Денис Малюська пояснил, что в удалении реестров россиянами нет серьезной проблемы, поскольку существуют резервные копии и все будет восстановлено вскоре.