Налоги вырастут уже в ноябре, а не в декабре – Гетманцев

Закон об историческом повышении налогов был опубликован в газете "Голос Украины". Следовательно, он вступит в силу с 29 ноября.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев.

"Многие спрашивают. Да, ресурсный закон опубликован сегодня", - сообщил Гетьманцев.

Гетманцев добавил, что ввиду срока публикации закона он вступит в силу с 29 ноября.

"Таким образом, ВЗ по новой ставке должно быть удержано только за 2 дня ноября. Относительно ФЛП, мы внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате ВЗ по новым ставкам для них будут действовать с 1 января 2025 года, если правка на следующей неделе будет поддержана ВР. Убежденная правка будет поддержана", – добавил нардеп.

Как сообщалось ранее, повышение налогов включает следующие изменения:

Повышение военного сбора с зарплат физлиц (включая участников режима "Дія.Сити") с 1,5% до 5% - с даты вступления в силу закона. Исключение – военнослужащие (останется 1,5%).

Увеличение с 1 января 2025 г. военного сбора по другим доходам граждан (кроме зарплат) с 1,5 до 5%.

Введение военного сбора в размере 10% от минимальной зарплаты (сейчас – 800 грн) для физлиц-предпринимателей первой, второй и четвертой групп.

Введение военного сбора для ФЛП третьей группы на сумму 1% от дохода.

Повышение ставки налога на прибыль за 2024 год для банков с 25% до 50%. Поскольку они уже уплатили налоги по старой ставке по большей части этого года, новый налог вводится ретроспективно (задним числом).

Повышение ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховых компаний) с 18 до 25% с 1 января 2025 года.

Введение ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль для АЗС: 30, 45 или 60 тыс. грн за каждую станцию в зависимости от ее типа. Сумма переплат не будет учитываться для уменьшения налоговых обязательств в будущем.

Введение авансового взноса по налогу на прибыль для пунктов обмена валют в размере 700 евро за каждый пункт обмена в Киеве, 600 евро – в городах с населением более 50 тыс. евро. евро. человек, 200 евро – для других населенных пунктов.

Введение минимального налога на землю в размере 700 грн. и 1400 грн. за гектар.

Введение ежемесячной отчетности по НДФЛ, военному сбору и единому социальному взносу с 1 января 2025 года. Ранее в Верховной Раде это связывалось с введением "экономического бронирования", но сейчас эта норма необходима для мониторинга соответствия забронированным новым требованиям .

Освобождение "национального кэшбека" от налогообложения НДФЛ и военным сбором в 2024-2025 годах.

Повышение ренты на добычу щебня, глины, гранита и песка – не менее 5 дол. за тонну. Читайте также: Большой прокрастинатор. Почему Зеленский откладывает повышение налогов

Напомним:

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11416 об историческом повышении налогов. Ожидалось, что закон вступит в силу 1 декабря. В частности, об этом сообщал премьер-министр Денис Шмигаль.