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Налоги вырастут уже в ноябре, а не в декабре – Гетманцев

Владимир Туник-Фриз — 28 ноября, 21:54
Налоги вырастут уже в ноябре, а не в декабре – Гетманцев

Закон об историческом повышении налогов был опубликован в газете "Голос Украины". Следовательно, он вступит в силу с 29 ноября.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев.

"Многие спрашивают. Да, ресурсный закон опубликован сегодня", - сообщил Гетьманцев.

Гетманцев добавил, что ввиду срока публикации закона он вступит в силу с 29 ноября.

"Таким образом, ВЗ по новой ставке должно быть удержано только за 2 дня ноября. Относительно ФЛП, мы внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате ВЗ по новым ставкам для них будут действовать с 1 января 2025 года, если правка на следующей неделе будет поддержана ВР. Убежденная правка будет поддержана", – добавил нардеп.

Как сообщалось ранее, повышение налогов включает следующие изменения:

  • Повышение военного сбора с зарплат физлиц (включая участников режима "Дія.Сити") с 1,5% до 5% - с даты вступления в силу закона. Исключение – военнослужащие (останется 1,5%).

  • Увеличение с 1 января 2025 г. военного сбора по другим доходам граждан (кроме зарплат) с 1,5 до 5%.

  • Введение военного сбора в размере 10% от минимальной зарплаты (сейчас – 800 грн) для физлиц-предпринимателей первой, второй и четвертой групп.

  • Введение военного сбора для ФЛП третьей группы на сумму 1% от дохода.

  • Повышение ставки налога на прибыль за 2024 год для банков с 25% до 50%. Поскольку они уже уплатили налоги по старой ставке по большей части этого года, новый налог вводится ретроспективно (задним числом).

  • Повышение ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховых компаний) с 18 до 25% с 1 января 2025 года.

  • Введение ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль для АЗС: 30, 45 или 60 тыс. грн за каждую станцию в зависимости от ее типа. Сумма переплат не будет учитываться для уменьшения налоговых обязательств в будущем.

  • Введение авансового взноса по налогу на прибыль для пунктов обмена валют в размере 700 евро за каждый пункт обмена в Киеве, 600 евро – в городах с населением более 50 тыс. евро. евро. человек, 200 евро – для других населенных пунктов.

  • Введение минимального налога на землю в размере 700 грн. и 1400 грн. за гектар.

  • Введение ежемесячной отчетности по НДФЛ, военному сбору и единому социальному взносу с 1 января 2025 года. Ранее в Верховной Раде это связывалось с введением "экономического бронирования", но сейчас эта норма необходима для мониторинга соответствия забронированным новым требованиям .

  • Освобождение "национального кэшбека" от налогообложения НДФЛ и военным сбором в 2024-2025 годах.

  • Повышение ренты на добычу щебня, глины, гранита и песка – не менее 5 дол. за тонну.

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Напомним:

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11416 об историческом повышении налогов. Ожидалось, что закон вступит в силу 1 декабря. В частности, об этом сообщал премьер-министр Денис Шмигаль.

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