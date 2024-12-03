Фонд гарантирования вкладов подал иск против Госаудитслужбы

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал иск в суд против Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ), обвинив его в нарушении процедур проверки.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

ФГВФЛ заявляет, что комментарии ГАСУ относительно потерь вкладчиков от низкой цены реализации активов неплатежеспособных банков являются выборочными и необоснованными. По словам Фонда, такие высказывания игнорируют ключевые аспекты, "искажающие реальную картину".

Фонд отмечает, что результаты продаж активов зависят от ряда объективных факторов:

Качество актива. К примеру, если активы являются качественными, расчеты с кредиторами могут достигать 100%.

Рыночные условия. Некоторые активы продаются за 100% или больше их балансовой стоимости (например, недвижимость "Проминвестбанка", которая была продана с конверсией в 166%), другие же – значительно дешевле.

Все активы выставляются на прозрачные аукционы через платформу Prozorro.Продажи по стартовой цене, соответствующей их балансовой или оценочной стоимости.

Однако конечная цена зависит от реальной рыночной стоимости, которую готовы заплатить инвесторы.

ФГВФЛ отвергает обвинения в потере стоимости активов при продаже, отмечая, что снижение стоимости происходит еще до признания банка неплатежеспособным.

Любые предположения о преднамеренном занижении цены продажи активов называются безосновательными и предвзятыми, утверждает Фонд.

Напомним:

2 декабря Госаудитслужба сообщила , что Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал активы обанкротившихся банков по существенно более низкой цене, чем их балансовая или оценочная стоимость.