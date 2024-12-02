Вкладчики обанкротившихся банков недополучили десятки миллиардов с продажи активов – аудит

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продавал активы обанкротившихся банков по существенно более низкой цене, чем их балансовая или оценочная стоимость.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

По мнению службы, это привело к потерям десятков миллиардов гривен для вкладчиков и кредиторов банков.

Основной задачей Фонда является возврат вкладов физических лиц в случае ликвидации банков. Для этого активы неплатежеспособных банков реализуются через открытые торги, в частности через электронную систему «Prozorro.Продажи».

В частности, балансовая стоимость проданных активов составила 631,2 млрд грн, их оценочная стоимость - 92,3 млрд грн. Впрочем, фактически получено лишь 21,2 млрд грн, что составляет всего 3,4% от балансовой стоимости и 23% от оценочной, сообщает председатель Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева.

Одна из основных проблем при реализации активов - обесценивание их стоимости.

Например, пул активов трех банков был продан всего за 124,6 млн грн, тогда как оценочная стоимость только одного из них составляла 228 млн грн.

Такие продажи активов банков не смогли полностью вернуть средства юридическим лицам и даже Фонду гарантирования вкладов. В результате Фонд был вынужден списать 47,5 млрд грн дебиторской задолженности обанкротившихся банков.

"Таким образом, значительная сумма задолженности банков и существующая тенденция ее списания лишает Фонд возможности в полном объеме погасить взятые обязательства", - подчеркнула глава Госаудитслужбы.