Учебный центр Запорожской АЭС атаковали дроны: МАГАТЭ предупреждает об угрозах

Учебный центр, расположенный сразу за периметром Запорожской АЭС, в четвертый раз в этом году стал мишенью беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Команда МАГАТЭ, базирующаяся на Запорожской АЭС, слышала повторяющиеся выстрелы, которые, вероятно, были направлены на беспилотники, атаковавшие учебный центр объекта, а затем раздался звук многочисленных взрывов", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Украина".

По информации агентства, его команда слышала по меньшей мере пять взрывов между 11:30 и 13:45 четверга, каждому из которых предшествовала стрельба. Сообщений о каких-либо повреждениях центра не поступало.

"Дроны, пролетающие вблизи атомных электростанций, могут угрожать их безопасности и защите, и это может иметь серьезные последствия. Как я неоднократно заявлял во время войны, такие инциденты должны немедленно прекратиться", - подчеркнул глава МАГАТЭ.

Агентство обратило внимание, что, в частности, в середине апреля этого года беспилотник разбился вблизи учебного центра ЗАЭС, а в феврале серьезно повредил Новый безопасный конфайнмент (НБК) Чернобыльской АЭС.

Действующие АЭС Украины - Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская - также регулярно сообщают об обнаружении дронов вблизи своих площадок.

Напомним:

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило об очередной атаке дрона возле Запорожской атомной электростанции.