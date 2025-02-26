Выстоит ли Украина в 2025-м году? Отвечали военные, оружейники и чиновники на форуме УП

Что делать, когда главный союзник отворачивается, а враг на фронте продолжает наступать? "Украинская правда" собрала чиновников, бизнес, военных и производителей оружия, чтобы обсудить ключевые проблемы украинского сопротивления и пути их решения.

"Заявления некоторых партнеров пугают и шокируют. Мало кто из нас мог представить, что Россия и США вместе будут голосовать против резолюции об осуждении российской агрессии против Украины. Эти одиннадцать лет доказали, что никто не будет бороться за нас лучше, чем мы сами", - сказала во вступительной речи главный редактор УП Севгиль Мусаева.

Севгиль Мусаева

Общей проблемой для предприятий и военных является человеческий капитал. Мобилизационный резерв исчерпывается, а заводы сталкиваются с дефицитом рабочей силы. Это чревато проблемами не только для обороны, но и для восстановления инфраструктуры страны.

Глава новосозданного Министерства национального единства Алексей Чернышов на сцене отметил, что за рубежом находятся 6 миллионов украинцев, которые выехали из страны из-за войны. Ведомство ожидает, что по крайней мере 30% из них задумаются о возвращении домой.

Проблему планируют начать решать уже сейчас, предлагая мигрантам работу на оборонных заводах с бронированием. "Мы создадим специальные центры трудоустройства, Unity Hub. Их задача: чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", - отметил Чернышов.

Алексей Чернышов, Севгиль Мусаева

По мнению военнослужащего Святослава Паламара "Калины", Украине не хватает института, который бы занимался здоровой пропагандой Вооруженных Сил Украины: как внутри страны, так и извне. Это бы помогло привлекать больше людей к обороне страны.

"Мы часто обращаемся к различным медиа с запросами о выделении определенного времени на то, чтобы сказать, что бригада ищет добровольцев. Но у медиа есть определенный лимит на социальную рекламу, и когда другие структуры обращаются к этим медиа, они тоже его используют. На период войны нам необходимо создать лимит на социальную рекламу именно для военных", - предложил Паламар. Саму же рекламу Сил обороны следует строить не на самопожертвовании и героизме украинских военных, а на их профессионализме”, – предложил Паламарь.

Участники первой панели "Человеческий капитал"

Мобилизация ударила по банковской системе. Заместитель председателя правления Райффайзен Банк Оксана Шевченко отметила, что из службы инкассаторов мобилизовали 20% мужчин, а наличности для перевозки с 2022 года стало на 17% больше.

"Мы создаем инклюзивную среду. Мы открыты к найму студентов, ветеранов, пенсионеров. Мы выращиваем собственных специалистов, потому что найти на рынке становится все сложнее. И, безусловно, нам очень помогают технологии. Начали диджальную трансформацию банка еще четыре года назад. Сегодня у нас работает 36 роботов, алгоритмы машинного обучения, которые помогли нам не нанять 150 человек в службу поддержки", - сказала Шевченко.

Оксана Шевченко и Святослав Паламар "Калина"

"Молодежь 18-24 года сейчас не воюет. В то же время десятки тысяч людей охраняют военные городки, общественный порядок и осуществляют конвоирование. По моему мнению, молодые люди, за исключением их согласия, не должны идти сейчас на фронт. Но можем привлечь их к охране объектов и научить за этот период к следующей войне. Также я не понимаю, почему 25-летний парень, который пошел защищать страну в 2022 году, не получает тех "плюшек", которые может получать человек, который придет сейчас в 23 года", - подытожил Паламар панель о человеческом капитале.

Не все украинские героические подразделения являются общеизвестными. По рейтингу Минцифры, в январе наиболее результативными операторами БПЛА оказались военные из отряда Нацгвардии Lazar`s Group, который с 2022 года оставался в тени.

После публикации рейтинга его командование решило приоткрыться для широкой общественности и официально представить свое подразделение на форуме УП. Как оказалось, подразделение начала строить небольшая группа энтузиастов, а до поры до времени оно базировалось на студии программы "Шустер Live". Сейчас оно значительно выросло, имеет свое производство дронов и разведку.

Журналист ЭП Богдан Мирошниченко взял публичное интервью у Романа, командира роты применения боевых беспилотников Lazar`s Group. Подразделение сейчас в поисках талантливых инженеров и мотивированных операторов.

Журналист "Экономической правды" Богдан Мирошниченко и командир Роман

В перерыве журналист УП Михаил Ткач и Севгиль Мусаева провели аукцион для сбора денег на нужды 59-й бригады. Первый лот, сбитый российский дрон на оптоволокне, за 190 тыс грн приобрел соучредитель VB Partners Денис Бугай. "Для меня было важно поддержать этот сбор, потому что мой помощник погиб, он воевал именно в этом подразделении", - отметил он.

Михаил Ткач и Севгиль Мусаева

Денис Бугай, Севгиль Мусаева и Михаил Ткач

Второй лот, часы из противотанковой мины, за 100 тыс грн купил основатель телеграм-канала "Труха" Максим Лавриненко.

Максим Лавриненко

Третьим лотом была оптическая система от украинского танка, который защищал Николаевскую область в 2022 году. Его за 120 тыс грн купила Оксана Шевченко из Райффайзен Банка. Собранные средства пойдут на автомобили для Сил обороны.

Журналист ЭП Дмитрий Рясный и Оксана Шевченко

Развитие отечественного производства военной техники и боеприпасов обсудили на панели "Оружие", которую провела Мария Берлинская.

По мнению руководителя компании "Инфозащита" Ярослава Калинина, за последние три года Украина прошла большой путь, избавившись от целого ряда рудиментарных практик, которые тормозили производство вооружений.

"Мы изменили подход к войне. Мы разорвали дистанцию прямого столкновения на фронте до дистанции поражения дронами. Мы все больше полагаемся на автоматические системы ведения боевых действий и технические средства, и меньше - на человеческий ресурс", - сказал основатель ООО "Украинские Авиационно-Космические Технологии" Владлен Никитин.

Как отметил исполнительный директор ассоциации NAUDI Сергей Гончаров, за время большой войны оборонная отрасль очень трансформировалась. Если раньше большую долю занимали государственные предприятия, то сейчас все больший вес набирают частные технологические компании, которые очень динамично реагируют на вызовы войны и рынка.

Участники панели "Оружие"

Но, по мнению спикеров, оборонная промышленность может работать еще лучше, поэтому государство должно продолжать реформы.

"Украина производит значительно больше боеприпасов советских калибров, чем все наши партнеры вместе взятые. Но война продолжается, поэтому мы не должны останавливать развивать наше производство. Мы должны полноценно имплементировать долгосрочные контракты, финансировать их и продолжать взаимодействие с нашими партнерами, чтобы они загружали наши производственные возможности. Также важно унифицировать заказ оружия, что может удешевить его за счет масштаба", - сказал директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Арсен Жумадилов, Ярослав Анжюк, Владлен Никитин

В то же время острым остается вопрос простоя производственных возможностей оборонных компаний, что заставляет задумываться о контролируемом открытии экспорта вооружений и более активном привлечении средств западных партнеров.

"Я была на выставке IDEX в Абу-Даби и пошла смотреть на стенд с российскими дронами. Он вчетверо больше нашего и они везде пишут "протестировано в боевых действиях в Украине". И они зарабатывают на продаже этой продукции миллиарды долларов и инвестируют в свои военные заводы.

Нам тоже пора думать, где наше место в мире. 63% производственных возможностей наших 50 компаний не были загружены. Мы последние два года пытаемся добиться контролируемого открытия экспорта оружия, но все что происходит - релокация наших предприятий за границу. Так мы теряем нашу отрасль", - сказала директор ассоциации "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко.

"Мы провели исследование вместе с другими ассоциациями. Если открыть контролируемый экспорт вооружения, то за какое-то время оборонный сектор сможет генерировать до 2 миллиардов евро налогов. Это позволит увеличить оборонный бюджет Украины и покупать еще больше оружия", - отметил заместитель председателя ассоциации NAUDI Сергей Высоцкий.

А пока экспорт вооружений остается политически чувствительным вопросом, спикеры видят частичное решение проблемы в создании совместных предприятий с западными компаниями и привлечении большего количества денег от партнеров на украинское производство вооружений. В 2024 году таким образом Украина привлекла более 1 млрд долл, что способствовало развитию отечественных оборонных заводов и обеспечению украинской армии.

Участники панели "Деньги"

Генеральными партнерами мероприятия стали "Украинская бронетехника" и NAUDI, а также "УкрАвиаКосТех", Райффайзен Банк, Camotec, "Инфозащита", Black Eagles, "Моршинская" и NEPOBORNA.