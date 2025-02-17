Инвесторы делают ставку на рост военных расходов: оборонные компании ЕС дорожают

Акции европейских оборонных компаний резко выросли в понедельник. Инвесторы уверены, что из-за усиления угроз правительства увеличат расходы на безопасность континента.

Об этом пишет Financial Times.

На Франкфуртской бирже ценные бумаги Rheinmetall поднялись на 6%, в Лондоне BAE Systems прибавила 5%, а французский Thales вырос на 3,8%. Аэрокосмический и оборонный индекс Stoxx Europe достиг исторического максимума с 1990-х годов.

Рост интереса к оборонным активам совпал со встречей европейских лидеров в Париже. Они обсуждают ответ на решение Дональда Трампа начать переговоры с Владимиром Путиным о завершении войны в Украине.

"Это были огромные последние несколько дней для европейской геополитики, и, возможно, мы будем вспоминать их как большой катализатор увеличения европейских расходов на оборону", - заявил стратег Deutsche Bank Джим Рейд.

В последнее время европейские лидеры все чаще говорят о необходимости усиления обороны. Британский премьер Кейр Стармер предложил разместить войска в Европе и пообещал постепенно довести оборонные расходы страны до 2,5% ВВП.

Между тем генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил агентству Reuters, что компания будет расти быстрее, чем ожидалось.

Напомним:

Завод боеприпасов Rheinmetall в Украине, строительство которого анонсировали в феврале 2024 года, начнет работать в 2026 году.

За три месяца до сентября продажи Rheinmetall подскочили более чем на треть до 2,6 млрд долл. Компания подтвердила свой прогноз на год.