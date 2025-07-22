Киевляне под обстрелами: почему столица медлит со строительством укрытий

В Киеве насчитывается более четырех тысяч укрытий для защиты от ракетных атак, но не все из них комфортные. Почему?

Россияне постоянно совершенствуют оружие для убийства украинцев. Шахеды летают выше и быстрее, их становится все труднее сбивать. В сочетании с массовостью их применения ночи киевлян превратились в бессонную обыденность.

Разрушительные последствия атак беспилотников и ракет для жилых домов заставляют жителей идти в подземелья: на станции метро, в паркинги и школьные бомбоубежища.

Защита гражданского населения Киева функционирует неидеально: в старом жилом фонде не хватает оборудованных укрытий, в которых можно ночевать, новые жилые комплексы не пускают в свои подземные паркинги посторонних, а в парках и природных зонах нет мобильных укрытий, где можно быстро спрятаться в случае дневного обстрела.

У киевских городских властей ушло два года на то, чтобы начать строить укрытия, а приведение в порядок существующих убежищ длится с 2022 года по сей день. Сколько укрытий насчитывается в Киеве, сколько их построят в 2025 году и почему муниципалитет не хочет ставить мобильные сооружения в парках и на остановках общественного транспорта?

Сколько укрытий есть в Киеве

По информации, предоставленной районными в городе Киеве государственными администрациями, в начале июля в Киеве было 4 354 государственные, коммунальные и частные сооружения гражданской защиты. Их учитывает департамент муниципальной безопасности КГГА.

Сооружения гражданской защиты делятся на несколько видов:

- убежища - герметичные сооружения, в которых созданы условия для пребывания людей и их защиты в течение не менее 48 часов;

- противорадиационные укрытия - негерметичные сооружения, в которых созданы условия для пребывания и защиты людей в течение не менее 48 часов;

- сооружения двойного назначения - здания или их части, которые выполняют основные общественные или хозяйственные функции и имеют защитные свойства во время чрезвычайной ситуации, военных действий и террористических актов (например, подземные паркинги);

- простейшие укрытия - цокольные или подвальные помещения, в которых созданы условия для пребывания людей не менее 48 часов; предназначены для уменьшения негативного воздействия от чрезвычайных ситуаций, военных действий и террористических актов;

- мобильные укрытия - технические изделия, в частности блок-модульного типа, предназначенные для уменьшения действия средств поражения во время военных действий продолжительностью до 4 часов.

Как сообщили в департаменте муниципальной безопасности КГГА в ответ на запрос ЭП, в фонде защитных сооружений гражданской защиты Киева учтено 512 убежищ, 46 сооружений двойного назначения и 3 796 простейших укрытий.

Грибок и вонь: проблемы с укрытиями: проблемы с укрытиями

Председатель общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея оценивает ситуацию с количеством укрытий в Киеве как удовлетворительную. По его мнению, городской администрации необходимо больше внимания уделять состоянию убежищ.

"Поскольку это подвальные помещения, они часто до конца не обустроены, некоторые отсырели. Нужно постоянно проводить их инвентаризацию. За те, что находятся в коммунальной собственности, отвечают районные государственные администрации. За те, что при школах и детсадах, - руководители этих учреждений", - говорит Кривошея.

Он приводит пример укрытия рядом с домом в Соломенском районе, который пострадал от обстрела в июне: "Там есть хорошее укрытие, оно было постоянно открыто, из-за чего превратилось в туалет. Когда люди туда приходили, там невозможно было находиться из-за вони. Кто ответственный за уборку, кто хранит ключ от замка - это не до конца отработано. Это комплексная проблема".

Содержание укрытий следовало бы поручить дворникам при управляющих компаниях, но таких работников не хватает, как и средств на оплату их работы, считает Кривошея.

Сколько укрытий строится в Киеве

В 2022 и 2023 годах городские власти Киева не построили и не ввели в эксплуатацию ни одного укрытия. В 2024 году возвели три укрытия, на строительство которых из бюджета города в 2023 году использовали 78,8 млн грн, в 2024 году - 701,9 млн грн.

Все три новых укрытия расположены при учреждениях дошкольного и среднего образования на Позняках и Оболони. При этом два укрытия противорадиационные, одно - двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного.

На третьем году войны депутаты горсовета "пришли в себя" и в бюджете-2024 предусмотрели средства на возведение до конца 2025 года 42 укрытий. По словам директора департамента экономики и инвестиций КГГА Натальи Мельник, в 2025 году на это выделили в четыре раза больше денег, чем в 2024-м, - 2,981 млрд грн.

В департаменте финансов КГГА уточнили, что сейчас строятся 39 укрытий, объем расходов на которые в 2025 году составляет 1,94 млрд грн. Однако пока ни одно из них еще не ввели в эксплуатацию и не поставили на учет.

Кривошея считает неправильным подход, при котором городская администрация самостоятельно решает, как тратить средства налогоплательщиков на гражданскую защиту.

"Определять, где и какие должны быть укрытия, должны были бы совместно с обществом. Этого не происходит. Кто-то единолично принимает решение, выделяет на это средства. Военная и районные администрации должны давать предложения Киевскому городскому совету, а тот - выделять средства. Должна быть четкая коммуникация, почему мы построили три противорадиационных укрытия, а не, например, 20 модульных укрытий", - говорит председатель общественного совета.

Почему нет мобильных укрытий

Многие города в Украине начали устанавливать железобетонные блок-модульные укрытия в людных местах: в парках, на пляжах и остановках общественного транспорта. Такие объекты защищают от обломков дронов и ракет, пуль и взрывных волн.

В Киеве тоже есть мобильные укрытия, но их количество неизвестно, потому что ни одно не стоит на балансе города. Дело в том, что такие сооружения устанавливают предприятия, посольства и другие организации на собственных территориях по собственной инициативе.

Власти столицы за 3,5 года войны не заказали строительство ни одного мобильного укрытия. Объясняют это двумя причинами. Первая - блок-модульные укрытия защищают от артиллерийских средств поражения, а Киеву это пока не грозит.

"Агрессор применяет ракеты, в частности баллистические и крылатые разновидности, которые по разрушительным характеристикам значительно мощнее обычных средств поражения", - говорит директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Кривошея с этим не согласен: "Было множество случаев, когда на улицы города падали обломки шахедов и ракет, а также металлические шарики, которыми начинены средства поражения. Кроме того, часто в окна домов и автомобили попадают пули наших средств ПВО, которыми сбивают шахеды. От таких случаев мобильные укрытия защищают".

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Вторая причина игнорирования мобильных укрытий городскими властями - их несоответствие государственным строительным нормам. По словам Ткачука, национальный стандарт ДСТУ "Первичные (мобильные) укрытия. Основные параметры и методы испытания" не вступил в силу, что создает правовой вакуум в его использовании.

"В результате даже при наличии бюджетного финансирования мобильные укрытия могут быть приобретены и установлены, но их нельзя будет ввести в эксплуатацию и официально включить в фонд сооружений гражданской защиты", - заявил чиновник.

По словам Кривошеи, в Харькове, Днепре и Николаеве устанавливают модульные укрытия и несоответствие стандартам не является преградой. Кроме того, компании, которые изготавливают эти объекты, сертифицированы и делают их по строительным нормам.

По его мнению, настоящей причиной отсутствия мобильных укрытий является конфликт между городской и центральной властями. "Вместо поиска золотой середины они ссорятся. У нас война, нужно отбросить политику и работать для усиления обороноспособности и защиты людей", - считает председатель общественного совета при КГГА.