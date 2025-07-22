Новый премьер Украины будет просить больше денег у МВФ – Bloomberg

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что, вероятно, обратится за дополнительным финансированием в Международный валютный фонд (МВФ), поскольку планирует укрепить государственные финансы на фоне войны с Россией, которой не видно конца.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Юлия Свириденко, которая на прошлой неделе стала второй женщиной на посту главы правительства в истории Украины - четко очертила финансовые трудности страны. По ее словам, мировые доноры пока обеспечили лишь половину из примерно 75 миллиардов долларов, которые Украине понадобятся в ближайшие два года для покрытия военного бюджета.

Особенно важно, что нынешняя программа МВФ объемом около $16 миллиардов завершается в 2027 году. Из-за неопределенности относительно продолжительности войны, уже во время следующей проверки программы в августе, скорее всего, начнутся обсуждения новой программы, отметила Свириденко.

"Если базовый сценарий предполагает, что война продлится и в следующем году, очень вероятно, что мы будем иметь новую программу МВФ", - сказала она в интервью Bloomberg News. Во время августовского визита будут обсуждать экономические и военные сценарии, "чтобы определить, есть ли смысл в новой программе и какими могут быть ее параметры."

Прошлонедельная смена в правительстве Украины была частью стратегии, чтобы поставить на ключевые должности людей, лояльных к президенту, которые смогут найти общий язык с Трампом. Свириденко возглавила правительство через 11 недель после того, как ее команда в Минэкономики договорилась с США о доступе к украинским природным ресурсам.

Новый премьер также планирует в ближайшие дни провести дистанционный разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом - они уже активно сотрудничали во время переговоров по минеральным ресурсам. Кроме того, новое правительство хочет углубить сотрудничество с США по закупкам вооружения - в частности, систем ПВО Patriot - и совместного производства дронов.

По словам Свириденко, это может включать даже строительство заводов в США для производства беспилотников.

"Наша идея заключается в том, что мы - действительно сильная нация. Я считаю Украину одним из лучших в мире примеров единого поля боя для испытаний новейших технологий", - подчеркнула она.

Напомним:

14 июля 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство, в котором тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль должен был занять должность министра обороны.

Шмыгаль подал в Верховную Раду заявление об отставке 15 июля.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 16 июля представил депутатам будущих членов обновленного Кабинета министров.