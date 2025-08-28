Тарас Панасенко, "Аврора": Мы стоим 4,5 миллиарда долларов минус большая скидка на войну

CEO сети мультимаркетов "Аврора" Тарас Панасенко о стоимости компании, "катастрофе" с китайскими посылками и отношении бизнеса к власти.

В 2023 году основатель инвестиционной компании Dragon Capital и владелец "Украинской правды" Томаш Фиала привез журналистов ЭП на разрушенный российской авиабомбой складской комплекс на Житомирской трассе под Киевом. Пожар полностью уничтожил недвижимость площадью 12 футбольных полей.

Два года спустя Тарас Панасенко, исполнительный директор сети мультимаркетов "Аврора", которая приобрела комплекс у Фиалы, приглашает журналистов ЭП в то же место . Только сейчас вместо пожарища и груды металлолома на участке идет активное строительство нового логистического комплекса.

Решение вложить более 3,5 миллиарда гривень во время Большой войны с Россией можно было бы назвать авантюрой. Но большинство решений руководства "Авроры" ранее оправдывали себя и позволили компании расти вдвое каждый год в течение длительного времени.

Компания финансирует строительные работы за свой счет и почти не имеет кредитной задолженности, что нетипично для украинских реалий. Панасенко и мажоритарный владелец Лев Жиденко строят прозрачный бизнес, готовятся разместить акции на иностранной бирже и имеют амбицию вывести "Аврору" в перечень крупнейших компаний мира.

Как Панасенко оценивает бизнес-климат в Украине и состояние ее экономики, почему лоббирует упразднение льготы на налоги с импортных товаров и в какую сумму оценивает стоимость "Авроры"?

О встречах в Офисе президента и отношении к Юлии Свириденко

— Еще три-четыре года назад украинцы, особенно киевляне, почти не слышали об "Авроре". А сейчас вы как CEO сети являетесь одним из самых респектабельных бизнесменов страны. Вас приглашают в офис президента, на мероприятия правительства, на всех протокольных фотографиях вы сидите "в первом ряду". Когда пришло это признание?

— Мы делаем много инициатив с правительством, с "Дія.бізнес", отдача от которых очень высокая. В частности, грантовая программа для бизнесвумен "Створюй!" и для ветеранов "Траектория".

— Фактором, способствовавшим тому, что вас приглашают на встречи с руководителем правительства или президентом, были не грантовые программы. Когда вы почувствовали, что перешли на уровень топ-бизнесменов страны?

— У меня нет ответа на этот вопрос. На последней встрече Совета по поддержке предпринимательства вместе со мной было 77 человек, все ведущие бизнесмены Украины. Еще я член Совета директоров Американской торговой палаты, на встрече с чиновниками приглашают представителей всех бизнес-ассоциаций.

— В идеале таких совещательных органов, как Совет по поддержке предпринимательства, не должно существовать, роль государства должна сводиться к созданию сервиса, а бизнес просто должен платить налоги. Значит ли существование такой площадки, что власть плохо выполняет свои функции?

— Это точно признак, что власть хочет что-то менять и чему-то учиться. Плохо ли она выполняет свои функции? Есть положительные шаги, есть то, что нужно усовершенствовать. На примере законопроекта 12414 мы видим, что, к счастью, власть может исправлять свои ошибки.

Тарас Панасенко Фото Александра Чекменева

— Предыдущая такая площадка диалога между властью и бизнесом – Совет предпринимателей – включала в себя семерых бизнесменов. Тогда этот орган критиковали за то, что у него были скромные результаты деятельности, но он помог властям сохранить лицо после дела Игоря Мазепы. Не считаете ли, что нынешняя площадка, в состав которой вошли вы и еще 79 бизнесменов, создана для имитации благоприятного инвестиционного климата вместо того, чтобы заниматься непопулярными реформами?

— Еще рано давать какую-либо оценку. Буквально вчера (интервью записывалось 21 августа – ЭП) была встреча в Совете бизнеса в комитете ритейла и логистики: была дискуссия, был диалог, в котором участвовало 30 человек, пригласили представителей Министерства экономики, заместителя главы Офиса президента. Если Совет не покажет результаты, для всех это будет разочарованием. Сейчас все верят, что какая-нибудь польза из этого может быть.

— То есть вы не исключаете того, что эта площадка создана для того, чтобы не делать популярные реформы?

– Я бы так не формулировал. Мне трудно сказать, какие намерения, но я могу анализировать, что происходит сейчас.

— Вы присутствовали на встрече нового руководителя Бюро экономической безопасности Александра Цивинского с предпринимателями. Какие впечатления от встречи?

- Положительные. Из того, что было проговорено, приоритет – создавать равные условия ведения бизнеса.

Расскажу историю о британских солдатах в колониальной Индии: когда их начали смертельно кусать кобры, они начали платить индусам за убитых змей. Сначала ситуация значительно улучшилась, индусы счастливы, британцы счастливы. Затем индусы стали приносить все больше кобр, в то же время количество укусов у солдат тоже увеличивалось. Выяснилось, что индусы начали разводить кобр, потому что за убитую кобру платили деньги.

Так же и с наполнением бюджета. Можно у белого бизнеса находить незначительные или спорные нарушения и не замечать очевидных схем. Стоит пройтись по Крещатику можно увидеть много примеров таких схем только среди ритейлеров.

Гораздо важнее уровень прозрачности отрасли. К примеру, госорганам стоит сделать дашборд с показателями уровня тени и постоянно работать над их уменьшением. То есть ставить в приоритет создание равных условий для ведения бизнеса.

— Большой бизнес почти полностью проигнорировал реакцию общества на принятие закона о лишении независимости НАБУ и САП. Почему лично вы никак не отреагировали публично на принятие законопроекта, на аферу, которую проверили народные депутаты за 1 день, и на протесты под Офисом президента?

– Я читаю Financial Times, Bloomberg, другие западные издания, и у себя в Facebook и Instagram размещал в stories их реакцию на принятие этого закона. Их позиция заключалась в том, что это негативный сигнал для бизнес-климата в Украине. В целом для нас, как компании, стремящейся к IPO (первичное размещение акций на бирже – ЭП) , важно, чтобы в Украине улучшался бизнес-климат.

Я тогда был в командировке в Румынии. Конечно, наблюдал за происходящим. Кажется, на следующий день или через день уже стало известно, что будет внесен закон, который вернет статус-кво.

— Будет ли корректна моя гипотеза, что сейчас у крупнейших предпринимателей страны дружелюбные личные отношения со многими чиновниками, при этом у них есть претензии к работе власти? И личные отношения здесь преобладают.

– Нельзя сказать, что ситуация черно-белая. Сейчас пришло новое правительство. Лично к госпоже Юлии Свириденко хорошее отношение у многих бизнесменов, потому что по опыту общения с ней, она всегда занимала сторону бизнеса и четко понимает, что двигатель экономики – это не бюрократические процессы, а предприниматели, которые могут развиваться.

Хотелось бы лучше, но, в целом, прилагаемые усилия многих просто устраивают.

Сейчас ключевая задача Украины – выстоять в войне и одержать либо победу, либо хотя бы справедливый мир. Поэтому я лично ценю усилия многих наших правительственных чиновников и президента в попытке защитить Украину и получать международную поддержку.

Почему темпы открытия магазинов сократились вдвое

- В 2023 году, когда мы общались в ходе подготовки статьи об "Авроре", у вас было 1100 магазинов. Сколько сейчас?

- 1753 магазина в Украине и 55 - в Румынии.

— Два года назад вы рассчитывали до конца 2024 года открыть 2 тысячи магазинов. Почему отстаете от графика?

— Мы немного изменили стратегию, стали открывать магазины другого формата, большей площади, но в меньшем количестве. То есть если мы по количеству отстали, то по квадратным метрам – идем по плану.

— На цифре 2,5 тысяч торговых точек вы планировали остановиться. Эти планы актуальны?

– Это расчетная цифра. Надо учитывать, что линия фронта может изменяться. К примеру, мы недавно потеряли два магазина в Донецкой области от прилетов. Смотрим, в каких форматах сможем приносить людям больше ценности, экспериментируем.

— В 2023 году вы открывали в среднем один магазин каждые 14 часов. А сегодня?

- Ориентировочно каждые 30 часов. Сейчас мы делаем это гораздо более продуманно.

— Выручка в 2023 году составила 26,8 миллиарда гривен, в 2024 году – 38,5 миллиарда. Сколько планируете получить по итогам этого года?

— Ожидаем, что чистый доход составит 49 миллиардов без НДС. Вырастем на 29% по сравнению с прошлым годом, или на 22% в долларовом эквиваленте.

— Какая доля в ежегодном росте выручки вызвана инфляцией и девальвацией гривны?

— Годовая инфляция где-то 15% (июль 2024 по июль 2025 – ЭП), по сопоставимыми магазинами мы идем немного ниже инфляции, даже проседаем. А новые магазины дают плюс 30% год к году.

— Сколько магазинов себя не окупают?

– Таких почти нет. Обычно это экспериментальные магазины, например в населенных пунктах с 2 тысячами населения и бывает, что там не идет. Или наоборот, в торговом центре с дорогостоящей арендой пытаемся открыться. Условно, 20 магазинов открываем, с одним может быть что-то не так. Если их совсем не будет, то это значит, что команда плохо работает, потому что она не рискует. Надо пробовать и экспериментировать.

— Два года назад категория food составляла 15% в структуре продаж. Сколько сегодня? Какие планы на это направление?

— Среднее по году должно быть где-то 18%, играет роль сезонность. Во втором квартале категория еды была почти 20%, летом – 15%.

Рост доли этой категории обусловлен тем, что в Украине китайские маркетплейсы забирают продажи непродовольственной группы. Вместо облагаемого налогом импорта продается необлагаемый напрямую с китайских маркетплейсов.

— Также вы намекали, что думаете о расширении категории одежды, но так и не сделали этого.

— Мы не очень хорошо понимаем этот рынок. Потребность в одежде – часто рациональная потребность. Мы сфокусированы на небольших покупках, закрываем другую потребность. У нас нет инфраструктуры под это, под строительство примерочных. Пока не планируем заниматься этим.

- Засилье секонд-хендов - преграда?

— Не могу ответить на этот вопрос. К примеру, у SinSay сейчас хорошо получается масштабироваться в Украине, у них более 100 магазинов. Поэтому на этом рынке еще есть свободные ниши.

— "Аврора" владела менее 1% помещений, где размещались магазины. Увеличили ли вы портфель недвижимости за эти два года? В 2023 году вы говорили о охлаждении на рынке коммерческой недвижимости, что позволяло вам без проблем находить выгодные локации для магазинов. Есть ли проблема с арендой классных мест сейчас?

- Портфель недвижимости не увеличили. Рынок аренды остался прежним: погоня за классными локациями сохраняется. Сбавили темп аптечные сети, раньше они были гораздо активнее на рынке недвижимости. В целом, рынок стабилен, цена растет на инфляцию.

Тарас Панасенко Фото Александра Чекменева

— Вы планировали открыть в Румынии до 150 магазинов до конца 2024 года, а сейчас их 55. Что пошло не так?

– Не могу сказать, что что-то пошло не так. Румынская Aurora начала этап переосмысления. Прошел год, когда там работает новый CEO. Он представил план более прагматичного развития – фокус на росте выручки и прибыльности, на правильном поиске локаций. На старте мы пробовали разные форматы, открывались в ритейл-парках, в стрит-ритейле, в торговых центрах. Сейчас уже есть понимание концепции, что нужно делать.

Мы не планировали, что румынская "Аврора" станет прибыльной, пока не откроем 100 магазинов. Чтобы иметь доходность, нужен масштаб. Это влияет на цены при закупках товаров, бизнес-процессы. К примеру, лизинговые контракты подписываются на пять лет, поэтому ты не можешь год поработать на маленьком складе, а через год перейти на более крупный склад.

Мы растем год к году по сопоставимым магазинам в Румынии на 30%, что значительно выше уровня инфляции. И NPS среди покупателей (показатель лояльности – ЭП) выше, чем в Украине.

— Следующим должен был быть рынок Болгарии, но судя по последним заявлениям, это будет Молдова?

— Преимущество Евросоюза в отсутствии таможенных границ. Гармонизированное законодательство дает легкий доступ в другие страны ЕС. Молдова пока не является страной Евросоюза, поэтому мы скорее увидим "Аврору" в Болгарии, чем в Молдове.

— Во время нашего прошлого разговора вы говорили, что в 2026 году из капитала "Авроры" выходит Horizon Capital и вы идете на IPO. Эти планы актуальны?

— Надо делать поправку на военное положение, ведь во время горячей стадии войны трудно сделать успешное IPO, особенно для физической компании. Мы готовимся, делаем аудит, компанию анализируют на готовность. Когда будет подходящий момент, мы это сделаем. Но, вероятно, это будет не 2026 год.

- Рассматриваете вариант пойти по сценарию "Киевстара"?

– Не могу сказать, стратегией IPO занимается Horizon.

- Сколько стоит "Аврора" сегодня?

— Мы смотрим на лидера формата "Авроры" в ЕС — это ритейлер из Нидерландов Action. Их оценка — 90 млрд долларов, что составляет 30 годовых EBITDA (прибыль до вычета налогов – ЭП). Наша EBITDA в 20 раз меньше, значит, получается 4,5 миллиарда долларов.

Но такая стоимость могла бы быть, если бы мы работали исключительно в ЕС. Нужно учитывать мультипликатор страны и делать дисконт на полномасштабную войну. Размер этого дисконта, то есть на сколько делить цифру 4,5 — никто не знает. В любом случае, мы движемся к IPO.

- Изменилась ли структура собственности "Авроры" за последние годы?

– Нет.

— На Youcontrol появилась информация, что Льву Жиденко принадлежит 64% компании. Если у Horizon Capital до 20% , значит у вас – 10-15%?

- У нас договоренности NDA, мы не можем разглашать.

Об инвестициях во время войны

— Год назад вы приобрели логистический комплекс West Gate у Dragon Capital . Какая сумма сделки?

- Не разглашаем.

— Сколько средств и времени понадобится для завершения проекта?

— Восстановление самих помещений обойдется в 60 миллионов евро. В этом году будет где-то 30 миллионов евро и в течение 2026-2027 – еще 30. С оборудованием стоимость проекта вырастет еще на 30%. Работы финансируем за свой счет, на прибыль.

— Будете использовать комплекс для собственных нужд, не будете сдавать в аренду?

– Да, самостоятельно. За счет этих 90 тысяч квадратных метров, мы закроем свои потребности в логистике. Планировали еще строить распределительный центр в Одессе, который бы обслуживал юг, но из-за временной оккупации частей Николаевской и Херсонской областей этой нужды нет.

Тарас Панасенко Фото Александра Чекменева

— Является ли война тем фактором, который оказывает существенное влияние на планирование в вашей компании?

- Конечно. Например, сейчас мы пойдем на строительство (интервью записывалось в селе Стоянка под Киевом, где "Аврора" строит West Gate – ЭП) и, конечно, ты думаешь над тем, нормально ли вкладывать 60 миллионов евро в строительство логистического центра, насколько ты готов брать на себя эти риски?

– На какой период вы планируете?

— У нас есть визия до 2030 года.

— Представьте, что завтра подписывается какой-то договор, война заканчивается в том или ином виде. Руководство "Авроры" послезавтра собирается в офисе. Какие первые решения вы примете?

– Я не делал такой план. Думаю, что это (завершение войны – ЭП) точно станет толчком для ускорения, развития, масштабирования. Мы бы начали делать свою работу еще активнее.

— В июне мы писали статью о том, как украинские экспортеры, получающие валютную выручку, вместо того, чтобы продать ее на межбанковском рынке, покупают за нее валютные ОВГЗ, по которым вскоре должно произойти погашение. И потом перепродают ОВГЗ другим компаниям, среди таких компаний и ваша – ООО "Выгодная покупка". Вы купили минимум на 220 млн грн. Это способ покупки иностранной валюты в обход ограничений Нацбанка. Почему вы решили воспользоваться этой лазейкой?

– Все, что мы делали, – законно. У нас есть команда, занимающаяся финансовым планированием, думаю, что это сделали с целью диверсификации.

— Вопрос в этичности использования лазейки, которую НБУ называет обходом валютных ограничений.

— Мы не совершали никаких запрещенных операций. Их цель – диверсификация.

Почему не оправдались прогнозы о китайских посылках

— Год – полгода назад в информационном поле много говорили о посылках с Temu и Aliexpress. Вы предупреждали, что количество посылок растет экспоненциально и произойдет катастрофа, закроются "Аврора" и "Розетка", если не отменить льготы на НДС и пошлины. Катастрофы не произошло?

— В этом году в Украину приедет около 100 миллионов посылок из китайских маркетплейсов более чем на 2 миллиарда евро. Это прогноз на основе данных таможни. 2 миллиарда евро – это около 100 миллиардов гривень. Из этой суммы только недополученный государством НДС будет 20 млрд. грн. Плюс налог на прибыль плюс еще что-то. Это катастрофа или нет?

Но еще хуже то, что искажаются конкурентные условия, доля продаж налогооблагаемого импорта падает, продажи перераспределяются в сторону необлагаемого налогом импорта.

- Все же, "Аврора" и "Розетка" не закрылись.

— Нам повезло, что в отличие от классических "долларовых" магазинов, где 95% – это китайские товары, в "Авроре" доля украинских товаров в продажах составляет около 50%.

— Вы также говорили, что такая ситуация может привести к релокации части украинских производств за границу и продаже ими товаров в Украине мелкими партиями из-за использования льготы. Сбылся ли прогноз, или релоцировались производства?

– Здесь (в составе логистического центра – ЭП) будет Import Hub, куда будет приезжать, храниться, обрабатываться, распределяться импорт. Спрашивается, зачем он будет нужен, если налогооблагаемого импорта становится меньше или вообще не будет. Мы ведь тоже можем создать условный Marketplace Aurora, на котором можно заказывать товары, они будут поставляться из заграничного состава "Авроры", как это делают другие маркетплейсы.

Поэтому это влияет на инвестиционные решения наших производителей, ведь отправлять мелкими партиями из-за рубежа значительно выгоднее, чем строить производство и склады внутри страны.

- А примеры релокации предприятий есть?

— В Украину активно заходят иностранные компании – Shein, Trendyol, Allegro. Сейчас лазейка с дроблением посылок по 150 евро становится основой бизнес-модели многих компаний. По поводу релокации конкретных производств из Украины – таких примеров не знаю.

Тарас Панасенко Фото Александра Чекменева

— Руководитель "Укрпошты" Игорь Смилянский, также отвечавший за реформирование таможни, обещал провести серию встреч с ритейлерами, и анонсировал изменения в процессе растаможивания и налогообложения посылок. Были ли такие встречи?

— Проводились консультации, я лично не присутствовал. О каких-либо решениях мне не известно.

— Льготный лимит в 150 евро так и не убрали. Поскольку информационная волна прошла, не считаете ли вы, что момент упущен и нардепы так и не примут это решение?

– Хочу верить в обратное. Потому что с одной стороны государство хочет, чтобы украинские производители развивались, а с другой – создает зарубежным маркетплейсам лучшие условия, чем у украинских производителей и украинских ритейлеров. Но сейчас, честно говоря, думаю, что скорее нет, чем да.

О вывесках и названии

— В Twitter одна из пользовательниц описывала, как добилась демонтажа вывески "Авроры" на улице Антоновича в Киеве. Вы получаете официальные разрешения в муниципалитетах на размещение вывесок?

— Мы всегда подаемся на получение официального разрешения. Бывает так, что открываем магазины быстрее, чем получаем разрешение. Мы заинтересованы в том, чтобы вся наружная реклама "Авроры" была официально и правильно оформлена.

— Когда я два года назад вас спрашивал, откажетесь ли вы от своих больших ярких желтых вывесок на фасадах зданий, вы так улыбнулись и покачали головой, что, мол, это абсурдный вопрос, конечно, не откажемся, в этих вывесках один из секретов нашего успеха.

Эволюционирует ли это мнение в компании? Придете ли вы когда-нибудь к тому, что визуальный мусор в городской среде перегружает зрительную систему и психику людей и нужно менять подходы к обустройству вывесок, входных групп, экстерьеров домов?

— Я был во многих странах мира, в том числе очень успешных – от Штатов до европейских. В Украине ситуация с составлением вывесок точно не самая кричащая в мире. В условном Нью-Йорке визуальное давление значительно больше. Вопрос вывесок – это вопрос общественного договора, то есть, какими мы хотим, чтобы были наши улицы.

— Есть ли математическая составляющая этого обоснования? Сколько желтая вывеска дает вам дополнительных покупателей?

— Более важна вся концепция. Желтый цвет – это о яркости, современности, скорости.

Тарас Панасенко Фото Александра Чекменева

— На Youtube есть смешное видео , где женщина звонит на эфир мэру Ивано-Франковску Руслану Марцинкиву и спрашивает, почему в городе есть магазины, названные в честь российского крейсера. Вы раньше объясняли, что название выбирали в том числе голосованием посетителей, исследованием, какое слово отчеканивается в памяти. Моя гипотеза, что в то время украинцы знали слово "Аврора" именно как название крейсера, поэтому получается, что название магазина - это отсылка к символу Октябрьского переворота?

- Очень сложная параллель. Я думаю, что это зависит от поколения, потому что, например, той женщине, которая звонила мэру Ивано-Франковска, судя по голосу, скажем так, более 30-ти лет. У моей дочери, у других молодых людей нет ассоциации с крейсером. Среди детей популярно имя Аврора. В Румынии слово Aurora отлично воспринимается.

На каком этапе находится "Аврора"

- Компания Руслана Шостака и Валерия Киптика приобрела на аукционе завод "Винницабытхим", крупного производителя стиральных порошков. Интересно ли вам потенциально участвовать в подобных торгах и интересны ли вообще активы АРМА и Фонда госимущества?

– Нет, мы даже не изучали этот вопрос. Неинтересно.

- Какое наиболее впечатляющее и эффективное применение искусственного интеллекта в "Авроре" вы можете привести?

— Сейчас учим ИИ-продавца-консультанта в магазине, с которым можно будет пообщаться, спросить о товаре. В рекрутинге при отборе профайлов используем искусственный интеллект.

— У вас есть грантовая программа для предпринимателей. Зачем вы это делаете? Выращиваете себе поставщиков?

— Один из трех приоритетов, когда в нас инвестировал Horizon Capital – развитие украинских производителей. С нами сотрудничают более 600 украинских производителей на постоянной основе, преимущественно средний бизнес. Если бы у нас не было украинских производителей, то с распространением Temu и Aliexpress мы бы точно были убыточными.

— Вы открыли должность директора по ветеранам. О чем это говорит? Что ветеранов войны с Россией будут выделять и уже выделяют в отдельный слой населения и нужны отдельные направления, чтобы работать с этими людьми?

— У нас в компании воюет более 400 человек, уже 100 ветеранов вернулись или пришли. В Украине сейчас воюют более миллиона человек. Они умеют принимать быстрые решения, у них есть уникальный опыт. Мы хотим, чтобы этот опыт был максимально полезен бизнесу.

Если человек на колесном кресле, то ветеран лучше поймет, что он чувствует, когда приезжает в офис и не может заехать за пандусом, или, например, когда у него за спиной стоят какие-то люди. Нужен человек, который будет понимать всех вернувшихся ветеранов и будет помогать находить синергию с бизнесом.

— То есть это не история о том, что они дискриминируются и их нужно ассимилировать в общество?

- Знаете, есть это страшное слово - "афганец"? Я мечтаю, чтобы Украина не попала в эту ловушку. Наоборот, этот миллион людей – это должно стать нашей суперсилой, потому что у них есть уникальный опыт. Задача бизнеса и общества – не изолировать, а поставить их в локомотив.

- Как бы вы описали этап, на котором компания "Аврора" находится сейчас?

— Я бы хотел сказать, что стартап, но тяжело - компания большая. Мы стараемся сохранять образ мышления стартапа, быть быстрыми, легкими, небюрократизированными, искать новые возможности, в том числе в диджитале.

— Что бы вы хотели, чтобы об "Авроре" сказали через 50 лет?

— Я бы хотел, чтобы она существовала через 50 лет (смеется).

В Украине есть проклятие зависимости бизнеса от собственников, я бы хотел, чтобы этого не было. Хотелось бы, чтобы в компании работал принцип environmental, social and governance (ESG) – минимизация влияния на окружающую среду, создание ценности для общин, прозрачное управление.

Мне важно, чтобы сохранялось качество роста. Если при этом "Аврора" войдет в топ-10 компаний мира, это будет очень приятно (улыбается).

Тарас Панасенко Фото Олександра Чекменьова

— Вы много лет работаете исполнительным директором, занимаетесь операционкой, каждый день решаете задачи, принимаете решения, компания растет и приносит прибыль. Когда и при каких условиях вы можете уйти из компании? Есть ли вероятность, что однажды придете ко Льву и скажете: все, я выжал максимум, я здесь больше не нужен, отпусти?

- Уверен, что рано или поздно уйду. У нас есть совет директоров, сейчас он доволен тем, что происходит с компанией. Если результаты не будут устраивать, вопрос будет обсуждаться.

Я чувствую, что сейчас полезен, стараюсь создавать ценность как для клиентов, так и наших людей, так и в целом для Украины. "Аврора" имеет одну из самых высоких налоговых нагрузок среди всех ритейлеров в Украине. Мы являемся драйвером, показываем, что можно работать честно, платить все налоги и при этом быть успешными.

— Что вероятнее произойдет после "Авроры": вы поедете в сабатикал в Тибет, запишетесь в ГУР и будете в России устраивать диверсии или откроете завод по производству дронов?

— У меня есть желание, чтобы как можно больше украинских бизнесов становились успешными и выходили на рынки других стран. Пока не знаю, как его воплотить и материализовать. То, чем бы я занимался дальше – помогал другим компаниям проходить путь развития и путь масштабирования.

– Министр экономики?

– Нет, ни в коем случае.