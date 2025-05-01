Украинские производители оружия уже получили 15 льготных кредитов
Украинские оборонные компании получили уже 15 льготных кредитов под 5% годовых по программе, которая начала действовать в ноябре прошлого года.
Об этом рассказывает заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр, пишет Оборонка.
По словам чиновницы, только за последнюю неделю банк ПУМБ выдал 3 кредита на сумму 185 млн грн.
Займы с возмещением процентов от Минстратегпрома могут получить компании, которым не хватает денег для разработки нового оружия, расширения операционной деятельности и инвестиций в развитие производства.
По программе компания может получить:
- до 100 млн грн - на оборотный капитал (до 3 лет);
- до 500 млн грн - на инвестиции (до 5 лет).
Кредиты оружейникам выдают только банки, имеющие режимно-секретный объект для сохранения конфиденциальной информации. Сейчас это "Укрэксимбанк", "Ощадбанк", "МТБ БАНК" и ПУМБ.
Ранее "Оборонка" писала, что производители оружия обратились к правительству с просьбой расширить программу льготного кредитования на нужды восстановления заводов вследствие российских обстрелов.