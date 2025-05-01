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Украинские производители оружия уже получили 15 льготных кредитов

Богдан Мирошниченко, Виктор Волокита — 1 мая, 14:47
Украинские производители оружия уже получили 15 льготных кредитов

Украинские оборонные компании получили уже 15 льготных кредитов под 5% годовых по программе, которая начала действовать в ноябре прошлого года.

Об этом рассказывает заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр, пишет Оборонка.

По словам чиновницы, только за последнюю неделю банк ПУМБ выдал 3 кредита на сумму 185 млн грн.

Займы с возмещением процентов от Минстратегпрома могут получить компании, которым не хватает денег для разработки нового оружия, расширения операционной деятельности и инвестиций в развитие производства.

По программе компания может получить:

  • до 100 млн грн - на оборотный капитал (до 3 лет);
  • до 500 млн грн - на инвестиции (до 5 лет).

Кредиты оружейникам выдают только банки, имеющие режимно-секретный объект для сохранения конфиденциальной информации. Сейчас это "Укрэксимбанк", "Ощадбанк", "МТБ БАНК" и ПУМБ.

Ранее "Оборонка" писала, что производители оружия обратились к правительству с просьбой расширить программу льготного кредитования на нужды восстановления заводов вследствие российских обстрелов.

оружие финансы

финансы

Украинские производители оружия уже получили 15 льготных кредитов
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