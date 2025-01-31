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Украина увеличила объемы экспорта мяса птицы

Алена Кириченко — 31 января, 15:00
Украина увеличила объемы экспорта мяса птицы
Getty Images

В 2024 году Украина экспортировала 446,6 тысячи тонн мяса птицы, что на 6,3% больше, чем за 2023 год (419,9 тысячи тонн). В частности, в декабре - 37,8 тысячи тонн.

Об этом сообщает ассоциация "Союз птицеводов Украины", ссылаясь на таможенную статистику.

В денежном измерении экспорт увеличился на 21% из-за роста цен на внешних рынках, увеличения средней цены реализации из-за изменений в ассортименте продукции, которая экспортировалась.

Главными покупателями украинского мяса птицы в 2024 году были Нидерланды (16,8%), Саудовская Аравия (13,4%), Словакия (7,5%) и Ирак (7,9%).

Доля экспорта стран ЕС - 30,5% (136,2 тысячи тонн).

Напомним:

Экспорт товаров из Украины вырос на 13,4% в 2024 году, достигнув 41 млрд долларов США, при этом объем экспорта в физическом выражении увеличился на 28,8%, до 129,3 млн тонн..

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Украина увеличила объемы экспорта мяса птицы
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