ОСМД чаще обращаются в суд в отношении должников: отдают предпочтение судебным приказам

В Украине 3,6 тыс дел на должников по ОСМД было подано в суд в прошлом году, что в 2,7 раза больше, чем в начале полномасштабной войны. Тогда было подано 1 340 подобных дел за весь год.

Об этом сообщает Опендатабот.

Больше всего судятся за долги по ОСМД в таких регионах:

- Днепропетровская область - 644 дела

- Одесская область - 547

- Запорожская область - 488.

Более популярной становится практика обращения за судебным приказом. Сейчас такие дела рассматриваются даже без вызова сторон в суд. После приказа ОСМД может обратиться к исполнителям и взыскать с должника деньги.

С начала полномасштабного, количество судебных приказов растет год от года. За 2024 год было выдано 2,2 тыс. приказов. Это почти столько же, как до начала полномасштабного вторжения.

Напомним:

В течение 2024 года Единый реестр должников пополнился на 712 453 новых записей. Чаще всего - это штрафы за нарушение правил дорожного движения, взыскания за админнарушения и в пользу государственного бюджета.