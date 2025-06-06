Трамп оборвал связи с Маском после сокрушительной критики налоговой политики

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в общении с Илоном Маском, который ранее был его союзником, на фоне острого конфликта по масштабному законопроекту о снижении налогов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

Это противоречит предыдущему заявлению другого чиновника Белого дома, который утверждал, что Трамп и Маск должны были поговорить в этот день.

В четверг между Трампом - самым влиятельным политическим лидером - и Маском - самым богатым человеком мира - разгорелся публичный конфликт, преимущественно в соцсетях, который ознаменовал резкий разрыв их тесных ранее отношений.

В пятницу перед открытием биржи акции Tesla подскочили на 5% после сообщений, что Трамп и Маск могут поговорить. Накануне акции компании упали на 14%, что привело к потере примерно $150 миллиардов рыночной стоимости - самое большое однодневное падение в истории производителя электромобилей.

Маск финансово поддерживал президентскую кампанию Трампа, а впоследствии возглавил в Белом доме противоречивую инициативу по сокращению госслужащих и уменьшению расходов.

Однако несколько дней назад между ними начал назревать конфликт: Маск ушел с должности главы Департамента по повышению эффективности госаппарата и резко раскритиковал налогово-бюджетный законопроект Трампа. Этот конфликт усложняет продвижение законопроекта, который является главным приоритетом президента в Конгрессе, контролируемом республиканцами.

Маск назвал законопроект, включающий большинство внутриполитических инициатив Трампа, "отвратительным злом" и предупредил, что он слишком сильно увеличит государственный долг, который уже достигает $36,2 триллиона.

Документ недавно с минимальным перевесом был принят Палатой представителей и сейчас находится на рассмотрении в Сенате. Республиканцы говорят, что в него еще будут вносить изменения. Независимые аналитики прогнозируют, что законопроект увеличит государственный долг на $2,4 триллиона за 10 лет.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что находится на связи с Маском.

"Я не указываю ему, как строить ракеты, и хотел бы, чтобы он не указывал мне, как писать законы и принимать их", - сказал он в комментарии CNBC.

Напомним:

Акции компании Tesla Илона Маска резко пошли вниз после публичного конфликта между бывшими политическими партнерами президентом США Дональдом Трампом и Маском

В споре, разгоревшемся 5 июня между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, последний сказал, что имя американского лидера есть в "файлах Эпштейна". Эпштейна обвиняли в педофилии и организации проституции.

Публичный спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Перед этим стало непублично известно, что Трамп недоволен критикой своего бюджетного законопроекта со стороны Маска.

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