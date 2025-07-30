Нацбанк анализирует деятельность 6 финкомпаний: подозревает в нарушениях

Национальный банк Украины продолжает исследовать работу компаний, которые могут предоставлять финансовые услуги без соответствующих лицензий, это "Обмен24", "X-Change", "Либерти-Финанс" ("КИТ GROUP"), "Tsarsky.io", "FinMobile" и "Trustee Plus".

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Сейчас Национальный банк анализирует и исследует информацию, полученную в обращениях потребителей, от участников рынка и собранную во время надзорных действий, по шести компаниям и сервисам, которые предоставляют финансовые услуги или услуги, имеющие признаки финансовых", - указано в Нацбанке.

НБУ обнаружил, что финкомпании "Обмен24" и "X-Change" активно рекламируют и осуществляют обмен валют без лицензии и вне надзора регулятора. После предварительного анализа начато углубленное изучение их деятельности. В случае подтверждения признаков финансовых услуг регулятор может запретить их предоставление без лицензии.

При надзоре за ООО "ФК "Либерти-Финанс" НБУ выявлено, что связанный с ним сервис "КИТ GROUP" рекламирует услуги, которые выходят за пределы имеющейся лицензии, в частности перевод наличных. Такая деятельность требует отдельной лицензии НБУ.

"После завершения углубленного анализа деятельности интернет-сервиса "КИТ GROUP" и ООО "ФК "Либерти-Финанс" Национальный банк получит результаты, которые могут быть основанием для принятия соответствующих решений", - сообщил регулятор.

Кроме того, исследуется деятельность интернет-сервисов "Tsarsky.io" и "FinMobile", которые предлагают мгновенные криптозаймы на блокчейне и предоставление кредитов в гривне и криптовалюте (USDT). Сейчас Нацбанк на основании выявленных фактов начинает углубленный анализ деятельности этих сервисов.

НБУ завершил анализ функционала сервиса "Trustee Plus", предоставляемого Trustee Global UAB и ее партнерами, и передал материалы компании для предоставления объяснений. Исследование показало, что приложение предоставляет гражданам Украины сервисы с признаками финансовых платежных услуг - в частности, переводы средств (с и без открытия счета), операции с электронными кошельками и эмиссию платежных карт.

После получения ответа НБУ примет соответствующее решение.

Напомним:

Национальный банк Украины отозвал лицензии у "ФК "Маре", "Диамант+" и "ФК "Астер-Финанс" из-за повторных нарушений лицензионных требований, а также обязал "Фастфинанс", "ФК "Алькор Кэпитал" и "Ломбард "Сапфир" Токарчук и компания" устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством.