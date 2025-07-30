Нацбанк аналізує діяльність 6 фінкомпаній: підозрює у порушеннях

Національний банк України продовжує досліджувати роботу компаній, котрі можуть надавати фінансові послуги без відповідних ліцензій, це "Обмін24", "X-Change", "Ліберті-Фінанс" ("КИТ GROUP"), "Tsarsky.io", "FinMobile" та "Trustee Plus".

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Наразі Національний банк аналізує та досліджує інформацію, отриману у зверненнях споживачів, від учасників ринку та зібрану під час наглядових дій, щодо шести компаній та сервісів, які надають фінансові послуги або послуги, що мають ознаки фінансових", - зазначено в Нацбанку.

НБУ виявив, що фінкомпанії "Обмін24" і "X-Change" активно рекламують і провадять обмін валют без ліцензії та поза наглядом регулятора. Після попереднього аналізу розпочато поглиблене вивчення їхньої діяльності. У разі підтвердження ознак фінансових послуг регулятор може заборонити їх надання без ліцензії.

Під час нагляду за ТОВ "ФК "Ліберті-Фінанс" НБУ виявлено, що пов’язаний з ним сервіс "КИТ GROUP" рекламує послуги, котрі виходять за межі наявної ліцензії, зокрема переказ готівки. Така діяльність потребує окремої ліцензії НБУ.

"Після завершення поглибленого аналізу діяльності інтернет-сервісу "КИТ GROUP" та ТОВ "ФК "Ліберті-Фінанс" Національний банк отримає результати, які можуть бути підставою для прийняття відповідних рішень", - повідомив регулятор.

Крім того, досліджується діяльність інтернет-сервісів "Tsarsky.io" та "FinMobile", які пропонують миттєві криптозайми на блокчейні та надання кредитів у гривні й криптовалюті (USDT). Наразі Нацбанк на підставі виявлених фактів починає поглиблений аналіз діяльності цих сервісів.

НБУ завершив аналіз функціоналу сервісу "Trustee Plus", що надається Trustee Global UAB та її партнерами, і передав матеріали компанії для надання пояснень. Дослідження засвідчило, що застосунок надає громадянам України сервіси з ознаками фінансових платіжних послуг — зокрема, перекази коштів (із та без відкриття рахунку), операції з електронними гаманцями та емісію платіжних карток.

Після отримання відповіді НБУ ухвалить відповідне рішення.

Нагадаємо:

Національний банк України відкликав ліцензії у "ФК "Маре", "Діамант+" та "ФК "Астер-Фінанс" через повторні порушення ліцензійних вимог, а також зобов’язав "Фастфінанс", "ФК "Алькор Кепітал" і "Ломбард "Сапфір" Токарчук і компанія" усунути виявлені порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства.