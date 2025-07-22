Нацбанк отозвал лицензии у трех финкомпаний

Национальный банк Украины отозвал лицензии у "ФК "Маре", "Диамант+" и "ФК "Астер-Финанс" из-за повторных нарушений лицензионных требований, а также обязал "Фастфинанс", "ФК "Алькор Кэпитал" и "Ломбард "Сапфир" Токарчук и компания" устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 21 июля 2025 года.

Отмечается, что НБУ отозвал лицензии на осуществление деятельности трех финансовых компаний "Финансовая компания "Маре", "Диамант+" и "Финансовая компания "Астер-Финанс".

Основанием для такого решения стали повторные нарушения требований нормативно-правовых актов НБУ по лицензированию финансовых услуг.

В случае с "Астер-Финанс" отзыв лицензии стал следствием невыполнения предыдущего предписания Нацбанка, которое было вынесено 2 июня 2025 года с требованием устранить нарушения до 23 июня. Компания не предоставила в полном объеме документы, информацию и объяснения на письменные запросы НБУ.

Еще к трем компаниям - "Фастфинанс", "Финансовая компания "Алькор Кэпитал" и "Ломбард "Сапфир" Токарчук и Компания" Нацбанк применил меры воздействия в виде предписаний по устранению выявленных нарушений.

Причиной стало непредставление в установленные сроки обязательной отчетности. В частности, "Фастфинанс" и "Алькор Кэпитал" не подали аудиторские отчеты по годовым данным за 2024 год, а "Ломбард "Сапфир"" - не подал отчетность за май 2025 года.

Указанные компании обязаны устранить нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством до 11 августа 2025 года.

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