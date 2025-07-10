Нидерланды выделят еще 30 миллионов евро на восстановление Украины

Украина и Нидерланды подписали Меморандум о предоставлении дополнительного финансирования - 30 млн евро - в рамках программы Ukraine Partnership Facility.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что эта программа действует при поддержке Нидерландского агентства по вопросам предпринимательства и помогает привлекать голландский бизнес к проектам по восстановлению Украины.

Подписание состоялось в Риме во время Международной конференции по восстановлению Украины (URC-2025) с участием первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлии Свириденко и министра иностранных дел Нидерландов Каспара Велдкампа.

"Благодаря UPF нидерландские компании смогут более активно участвовать в восстановлении Украины в тех сферах, где они имеют опыт: водоснабжение, здравоохранение, сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии", - отметил нидерландский министр.

Сообщается, что Украина предложила Нидерландам упростить участие украинских компаний в выставках и бизнес-мероприятиях. Речь шла о выходе на рынок агропродукции, легкой промышленности и ИТ-услуг.

Кроме этого,обсудили развитие портов, систем орошения и водного управления.

Также Украина предложила заключить технические соглашения о сотрудничестве в сфере медицины и реабилитации, в частности - через обмены между медицинскими учреждениями.

Также Свириденко призвала Нидерланды поддержать 18-й санкционный пакет ЕС против России, в частности ограничения в энергетическом и финансовом секторах и создание Международной компенсационной комиссии для выплат жертвам российской агрессии.

Напомним:

В марте Нидерланды приняли решение о внесении в Фонд поддержки энергетики Украины 65 миллионов евро.