Налоговая начала присылать бизнесу письма с предупреждениями

Более 1000 украинских предприятий в сфере розничной торговли получили информационные сообщения через Электронный кабинет для предупреждения возможных нарушений порядка проведения расчетов.

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

"Специалисты налоговой проанализировали их фискальные чеки за март 2025 года. Обратили внимание, что в их расчетах не отражено ни одной операции с наличными. Это может свидетельствовать о вероятном непроведении наличных расчетов через РРО", - отметил Кравченко.

По его словам, в письмах налоговая предлагает бизнесу самостоятельно пересмотреть предыдущие хозяйственные операции и в дальнейшем не допускать при продаже товаров расчетов без использования регистраторов.

"Впервые в истории Государственная налоговая служба выбрала профилактику нарушений, а не наказание", - рассказал председатель ГНС.

Он отметил, что речь идет о превентивной цели сообщений.

"Исправление позволит избежать оснований для проведения фактических проверок. Такие дополнительные меры коммуникации с налогоплательщиками вводим для стимулирования добровольной уплаты налогов и соблюдения налоговой дисциплины", - подчеркнул Кравченко.

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Напомним:

Государственная налоговая служба уменьшила количество заблокированных налоговых накладных: сейчас это 0,37%.