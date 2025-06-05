Россия потеряла четверть экспорта пшеницы: причины

Поставки российской пшеницы на мировые рынки в 2024/25 сельхоз году сократятся на 20-25% из-за падения урожайности, проблем с логистикой и снижения посевных площадей.

Об этом пишет Коммерсантъ.

По оценкам главы аналитического центра "Русагротранс" Игоря Павенского, экспорт российской пшеницы уменьшится на 25,2% - до 41,5 млн т.

В январе-апреле 2025 года объемы поставок упали на 40% к прошлому году, а в марте-апреле - на 60%, сообщил Дмитрий Краснов из "Рексофт консалтинг".

Директор "Совэкона" Андрей Сизов прогнозирует меньшее падение - до 22%, или 40,9 млн т. Консенсус-прогноз Центра ценовых индексов дает падение на 19,8% - до 41,7 млн т.

Среди главных причин сокращения экспорта - слабый урожай, малые запасы в регионах-экспортерах и высокая стоимость железнодорожных перевозок из Поволжья. По оценке Союза экспортеров и производителей зерна, урожай пшеницы в этом году составит 82,6 млн т - это на 16% меньше, чем в прошлом году.

Причиной снижения производства также стало сокращение посевов: по словам директора агрохолдинга "Степь" Андрея Недужко, площади под пшеницей сократились до минимума за шесть лет - с 36,5% до 35,4%, или на 1,2 млн га.

Напомним:

Производство пшеницы в России сокращается уже третий год подряд после того, как недостаток дождей привел к задержке посевов у крупнейшего мирового экспортера.