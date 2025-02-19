Спрос на облигации Минфина упал до минимума

Спрос на седьмых в 2025 году первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник упал до 245,6 млн грн. Это минимальный уровень за несколько лет и в 6,7 раз меньше, чем на предыдущих аукционах.

Об этом свидетельствуют данные Минфина, передает "Интерфакс-Украина".

Ставки отсечения облигаций с погашением в июне 2026 года и июне 2027 года остались соответственно на уровне 15,85% и 16,95% годовых, все заявки были удовлетворены.

При предложении 5 млрд грн на каждом из аукционов Минфину удалось привлечь всего соответственно 97,8 млн грн и 151,6 млн грн.

В то же время частично снижение спроса можно объяснить тем, что Минфин назначил на среду, 19 февраля, дебютный аукцион по обмену выпущенных в 2019-2020 годах облигаций на 41,08 млрд грн с погашением 26 февраля на двухлетние облигации, которые на прошлой неделе размещались под 16,65% годовых.

Напомним:

Закон о госбюджете-2025 предусматривает размещение ОВГЗ на 579,22 млрд грн при объеме погашения на 561,98 млрд грн. В то же время планируется привлечь $39,3 млрд внешнего финансирования и профинансировать его за счет 1 трлн 875,87 млрд грн дефицита госбюджета.

В 2024 году был достигнут рекорд по привлечению средств на рынке ОВГЗ - 638,4 млрд грн, что на 255,6 млрд грн превысило выплаты по ним.