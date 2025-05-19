Обещанного три года ждут. Когда клиентам "Фридома финанса" вернут заблокированные деньги

Активы клиентов подсанкционного брокера заблокированы уже 2,5 года. Когда государство вернет им средства и почему клиенты планируют судиться с Украиной?

С начала большой войны власть ввела санкции против тысяч физических лиц и компаний, в частности тех, которые работают в Украине. Такой ответ на агрессию - суверенное право страны, которая от нее страдает. Однако порой от применения этого права косвенно страдают невинные граждане.

Так произошло в истории с брокером "Фридом финанс Украина" (ФФУ). Компания была одним из крупнейших посредников на фондовом рынке, обслуживая тысячи украинцев. После наложения санкций ее клиенты потеряли доступ к своим активам и понесли финансовые потери при реструктуризации государственного долга в 2024 году.

Неудивительно, что сейчас они обдумывают возможность подать в суд против государства. Правда, потенциальный иск может оказаться крайне несвоевременным и стоить бюджету сотни миллионов долларов или репутации страны среди инвесторов.

Краткая история

19 октября 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против ряда российских олигархов и компаний. В список подсанкционных лиц тогда попал и Тимур Турлов - российский бизнесмен, который накануне получил казахстанский паспорт, а также его украинская компания "Фридом финанс Украина".

Санкции против Турлова и ФФУ инициировала Служба безопасности Украины (СБУ). В марте 2022 года она открыла против брокера уголовное дело, подозревая его в финансировании государства-агрессора. В самой компании это отрицали.

Несмотря на объявление санкций против ФФУ, компания еще три недели обслуживала операции клиентов, пока 9 ноября на решение СНБО не отреагировал профильный регулятор - Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Он приостановил лицензии ФФУ и фактически заблокировал любые возможности клиентам распоряжаться средствами и активами, которые "застряли" на счетах.

На момент принятия решения НКЦБФР в фирме обслуживались 12 748 клиентов, подавляющее большинство из которых - физлица (юридических лиц было только 5%, среди них - один украинский банк). На счетах клиентов было активов (ценных бумаг и средств) на 3,5 млрд грн. Около трети этой суммы составляли инвестиции в облигации украинского правительства: на 250 млн грн - ОВГЗ, на 800 млн грн - еврооблигаций.

Санкции против ФФУ вводились на пять лет. Половина этого срока уже прошла, а активы клиентов брокера до сих пор заблокированы. Это выглядит особенно цинично на фоне того, что, несмотря на ограничения, международный бизнес Турлова продолжал работать в Украине.

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В конце 2024 года журналист ЭП наведался в помещение киевского отделения ФФУ. В нем располагался "Биржевой университет", работники которого, не скрывая, предлагали открыть счета в ценных бумагах на кипрской Freedom Finance Europe, которая также принадлежит Турлову.

Только после публикации материала регулятор отреагировал на деятельность "Биржевого университета" и внес его в перечень "скам-проектов" (список инвестиционных проектов, которые имеют признаки сомнительности и могут угрожать потерей средств граждан).

Процесс сдвинулся?

Хотя активы клиентов ФФУ заблокированы уже 2,5 года, НКЦБФР, парламент и чиновники лишь недавно начали делать хоть какие-то попытки их разблокировать. В начале 2024 года Верховная Рада приняла специальный закон, который предоставил нацкомиссии дополнительные полномочия по обращению с подсанкционным брокером.

Среди прочего закон позволил ввести для ФФУ временного руководителя - аналог администратора банка, находящегося на грани банкротства. Ожидалось, что руководитель проведет аудит счетов клиентов и разблокирует процесс возврата им средств. Однако этого не произошло, жалуется ЭП глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Закон, принятый в феврале 2024 года, который предусматривал механизм временного руководителя, не поддерживался Нацкомиссией, которая предлагала его ветировать. Тем законом комиссии предоставили каких только можно было полномочий, но результатов, к сожалению, ноль", - заявил депутат.

В конце 2024 года финансовый комитет парламента вызвал руководство нацкомиссии, чтобы узнать, почему, несмотря на принятие закона, клиентам ФФУ не начали возвращать средства. В ответ глава НКЦБФР Руслан Магомедов настаивал, что для осуществления таких действий необходимо внести изменения в санкции СНБО.

14 января 2025 года к его словамприслушалисьи в решение о санкциях против "Фридом Финанс Украина" внесли необходимые изменения."Указом президента предоставлены НКЦБФР необходимые полномочия для обеспечения возможности возврата заблокированных активов клиентов указанного общества", - сообщил тогда регулятор.

Однако через четыре месяца после принятия этих изменений клиенты подсанкционного брокера не начали получать средства. Хотя НКЦБФР отчитывается, что регулятор "реализовал около 70% необходимых для этого шагов".

В нацкомиссии ЭП объяснили, что для возврата средств клиентам ФФУ планируют принять три решения: по формированию базы данных клиентов компании; по утверждению перечня ее активов, которые не подпадают под действие санкций и которые можно вернуть клиентам; о порядке взаимодействия государственных органов для возврата заблокированных активов. До 14 мая НКЦБФР приняла два из трех решений.

Третье решение, наиболее сложное и комплексное, находится лишь на начальном этапе разработки, сообщил собеседник ЭП в нацкомиссии. Как бы там ни было, принять решение недостаточно, их еще нужно выполнить. Например, все 12,7 тыс. клиентов ФФУ должны проверить правоохранительные органы, в первую очередь - СБУ. Комиссия несколько раз пыталась отправить СБУ соответствующие списки, но там их не принимали из-за формальных несогласованностей, сообщили ЭП клиенты "Фридом Финанса Украины".

Впоследствии сотрудничество между НКЦБФР и СБУ затормозило то, что руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили после выхода расследования на УП. Собеседники ЭП, имеющие отношение к процессу разблокирования активов ФФУ, отмечают, что проверка клиентов брокера Службой безопасности Украины таки началась. Сколько времени может уйти на ее завершение, пока неизвестно.

Между тем клиенты ФФУ готовятся судиться с государством. Не только из-за того, что в течение 2,5 года они не имели и до сих пор не имеют доступа к своим средствам, но и из-за нанесенных им убытков при реструктуризации внешнего долга Украины.

Некомпенсированная потеря

В июле 2024 года Минфин договорился о реструктуризации еврооблигаций. По условиям соглашения, ценные бумаги старого образца обменивались на новые двух выпусков.

Чтобы стимулировать владельцев евробондов согласиться на эти условия, Минфин предложил им выплатить "комиссию за согласие" в размере 1,25% от номинала еврооблигаций. Однако получить ее можно было только до 23 августа 2024 года. Это должно было ускорить завершение формальностей в рамках реструктуризации долгов.

По словам главы инициативной группы пострадавших частных клиентов "Фридом Финанс Украина" Максима Дыбенко, на счетах клиентов ФФУ находились еврооблигации на сумму, эквивалентную 800 млн грн. Согласиться на условия реструктуризации и получить комиссию они не смогли.

"Некоторые лично подавали письма, подписанные цифровой подписью, в Министерство финансов. В них указывали, что мы соглашаемся на условия реструктуризации. По каким-то причинам Минфин эти сведения не принимал во внимание", - говорит он.

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Как следствие, клиенты ФФУ не получили около 10 млн грн "комиссии за согласие". Свои общие потери от неучастия в реструктуризации они оценивают 160 млн грн, ведь, кроме комиссии, не смогли получить один из видов новых евробондов.

Они пытаются истребовать у госорганов документы, в которых могло содержаться указание не принимать их голоса при реструктуризации долга, и на основании них доказывать, что Украина как эмитент евробондов дискриминировала некоторых инвесторов.

"Перед тем, как идти в суд, мы должны понимать, к кому идти и с какими документами. Мы обратились к нацкомиссии как к регулятору, который допустил еврооблигации к обращению на украинском рынке, чтобы он предоставил этим действиям эмитента (Министерства финансов) правовую оценку. Ответов на запросы нам не дают", - добавляет Дыбенко.

Потери клиентов ФФУ могли быть гораздо большими, если бы евробонды оставались заблокированными. Осенью НКЦБФР приняла решения, которые позволили обменять старые облигации на новые. Во время заседания финансового комитета Верховной Рады руководство комиссии не смогло объяснить, почему это решение там приняли так поздно.

"Вся ответственность полностью лежит на НКЦБФР и ее представителе (временном руководителе ФФУ - ЭП). В том, что не были вовремя приняты необходимые меры по участию инвесторов в первых этапах реструктуризации еврооблигаций, когда программа этой реструктуризации предусматривала более выгодные условия для держателей этих бумаг, тоже ответственность Нацкомиссии", - считает Гетманцев.

Если клиенты ФФУ решатся на иск против Украины из-за нанесенного во время реструктуризации ущерба, это может негативно повлиять на другую реструктуризацию, которую пытается провести Минфин. Речь идет о ВВП-варрантах, которые государство выпустило в 2015 году и выплаты по которым зависят от темпов роста экономики.

Очередной платеж по ВВП-варрантам должен состояться в конце мая 2025 года, а его размер составляет 600-650 млн долл., сообщили ЭП собеседники в Министерстве финансов. Сейчас средств для этой выплаты у правительства нет, а переговоры с владельцами варрантов об их реструктуризации продолжаются не слишком успешно.

Цель Украины в переговорах - избавиться от ВВП-варрантов, поскольку после завершения войны и начала восстановления чиновники ожидают высоких темпов развития экономики, что приведет к росту размера платежей. Делать их придется вплоть до 2041 года. При этом потенциальный иск о дискриминации инвесторов во внешний долг страны вряд ли будет способствовать достижению компромисса на выгодных Украине условиях.