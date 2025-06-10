"Укрпочта" изменила условия отправлений

"Укрпочта" обновляет условия приема отправлений с наложенным платежом для физических лиц. С 1 июля вводятся новые лимиты на денежные операции в отделениях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Согласно проведенному риск-анализу мы обновляем условия приема отправлений с наложенным платежом. Но таким образом, что большинство наших клиентов этого не почувствует. А у других будет время подготовиться к изменениям", - говорится в сообщении.

С 1 июля лимиты на выплату наличных в отделении физлицам будут такими:

максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца - 100 тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца - 10 шт.

При этом лимиты на наложенный платеж для физлиц с выплатой на банковскую карту не изменятся:

максимальная сумма платежных операций в день - 29 999 грн;

количество платежных операций в течение одного дня - до 50 шт;

максимальная сумма платежных операций в месяц - 250 тыс. грн;

количество платежных операций в течение одного месяца - до 500 шт.

"Этого достаточно любому, кто не ведет предпринимательскую деятельность. Если же вы намерены или уже продаете товары, стоит открыть ФЛП или выбрать другую легальную форму работы", - рассказали в "Укрпочте".

Напомним:

С 9 июня на "Укрпочте" можно будет получать до 5 посылок вне очереди.