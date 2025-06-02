Единая зона роуминга: Украина сделала шаг к мобильной связи в ЕС без доплат

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который открывает путь к совместному роумингу с Европейским Союзом.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что благодаря совместному роумингу украинцы смогут пользоваться мобильной связью и интернетом в 27 странах ЕС по тем же тарифам, что и дома - без дополнительных сборов.

Такая же выгода будет и для европейцев, которые приезжают в Украину.

Теперь остается дождаться одобрения от европейской стороны относительно официального вступления в политику Roam Like at Home.

Напомним:

Верховная Рада 15 апреля приняла законопроект №12150 (относительно имплементации норм законодательства ЕС по вопросам электронных коммуникаций), который открывает Украине возможность присоединиться к единой зоне роуминга с ЕС.

В июле 2024 года Европейская комиссия продлила еще на 12 месяцев добровольное соглашение о роуминге между 22 европейскими и 7 украинскими телекоммуникационными операторами, которое имеет целью обеспечить беженцам из Украины возможность оставаться на связи.