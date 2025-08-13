Украинская правда
Правительство хочет обязать льготников тратить субсидию на оплату коммуналки

Ярослав Винокуров — 13 августа, 18:00
Правительство хочет обязать льготников тратить субсидию на оплату коммуналки
Кабинет министров одобрил законопроект, которым планируется обязать получателей субсидий и льгот тратить эти деньги на оплату коммунальных услуг.

Соответствующий проект законопроекта подготовило Министерство социальной политики, а текст документа есть в распоряжении ЭП.

"Целью принятия акта является совершенствование механизма предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в части установления контроля за их целевым использованием, а именно направлением средств государственного бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг", - говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, по данным правительства, государство ежегодно выделяет не менее 40 млрд грн на социальную поддержку граждан для оплаты коммунальных услуг. Эта поддержка предоставляется в форме субсидий (в 2025 году - 22 млрд грн) и льгот (19 млрд грн). Эти льготы предоставляются в денежной форме, в то же время государство не установило четкой обязанности направлять их именно на оплату коммунальных услуг.

Как следствие, даже несмотря на выделение средств из бюджета на выплату субсидий и льгот, задолженность за коммунальные услуги среди получателей таких льгот только растет.

"На 1 февраля 2025 года общая сумма долга, который имели граждане на момент обращения за предоставлением льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 817,4 млн грн. Из них, после 1 августа 2024 года в Пенсионный фонд по вопросу предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 87,1 тыс. льготников, по которым получена информация о наличии долга в размере 250 млн грн", - поясняется в документе.

Законопроект правительства вносит изменения в Кодекс гражданской защиты и еще 18 законов, в частности "О жилищно-коммунальных услугах", "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и другие.

Во всех этих законах предлагается добавить слова об обязанности получателям льгот ежемесячно тратить их на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В случае же отсутствия такой оплаты условия дальнейшего предоставления льгот закон предлагает определять Кабинету министров.

В Украине в марте провели автоматический перерасчет жилищных субсидий.

