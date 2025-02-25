Рынок криптовалют падает: Bitcoin опустился ниже 90 тысяч долларов

Bitcoin упал ниже 90 000 долларов, поскольку рост, который начался после победы Дональда Трампа на выборах, разворачивается под тяжестью его торговых пошлин и ряда неудач в промышленности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Bitcoin упал на 6,1% до самой низкой точки с 15 ноября, а затем немного восстановился и торговался на уровне 89 700 после падения до самой низкой точки с 18 ноября. Другие криптовалюты также упали: Ethereum, XRP и Solana резко подешевели в течение сессии.

Самая популярная криптовалюта упала почти на 20% с момента январской инаугурации Трампа, поскольку его воинственная позиция пошатнула доверие инвесторов, а опасения относительно роста инфляции не утихают.

Настроения также ухудшились после ряда недавних неудач в отрасли, в частности крупнейшего в истории криптовалютного взлома биржи Bybit и скандала с мемекоинами с участием президента Аргентины Хавьера Милея.

Мемекоины, запущенные Трампом и его женой Меланией накануне инаугурации, также показали плохие результаты, подорвав доверие к его прокриптовалютной политике.

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Напомним:

Криптовалютная биржа Bybit подверглась масштабному хакерскому нападению, в результате которого из ее холодного кошелька Ethereum было похищено почти $1,5 миллиарда.

Фондовый индекс S&P Merval обвалился почти на 4% в понедельник после того, как президент Аргентины Хавьер Милей прорекламировал криптовалюту, которая вскоре после этого потерпела крах.