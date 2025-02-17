Европейские акции бьют рекорды на фоне надежд об остановке огня в Украине

Европейский фондовый рынок начал неделю 17 февраля с роста до рекордных уровней.

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,4%, а акции оборонной и аэрокосмической отрасли взлетели более чем на 3%, достигнув исторического максимума.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину цены на бумаги этого сектора уже более чем удвоились.

Популярностью среди инвесторов пользовались и банковские акции - сектор вырос на 1,5%, обновив 17-летний максимум. Этому способствовал рост доходности облигаций.

Еще один риск для рынков - возможное введение новых пошлин в США. Вашингтон отложил решение до апреля, но не исключает вариантов, которые будут включать налоги, связанные с НДС в других странах. Это вызывает беспокойство среди европейских компаний.

Напомним:

Акции европейских оборонных компаний резко выросли в понедельник. Инвесторы уверены, что из-за усиления угроз правительства увеличат расходы на безопасность континента.