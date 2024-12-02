Женское лидерство в Украине: как война ускоряет тренды

Как женщины условиях войны развивают лидерские навыки в разных сферах жизни

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину женщины взяли на себя координацию важных процессов. Они активно вовлечены в волонтерские инициативы как в тылу, так и на передовой, организуют работу медицинских учреждений, собирают доказательства военных преступлений и руководят другими важными процессами, существенно влияя на развитие событий.

В ряды ВСУ мобилизовалось почти 67 тысяч женщин, а количество женщин-офицеров с 2021 года выросло в шесть раз.

Война также влияет на бизнес-среду. Женщины все чаще занимают руководящие должности, возглавляют компании и формируют коммуникационные стратегии. Это не только с переходом многих мужчин на военную службу. Ведь умение женщин эффективно управлять в условиях кризиса и использовать мягкую силу становится важнейшим фактором в условиях турбулентности и длительной неопределенности.

Женщины изменяют правила игры

Мужское и женское лидерство имеет некоторые отличия. Наиболее отличается именно стиль организации работы и мотивации. Для многих женщин быть лидером, прежде всего, означает уметь эффективно сотрудничать с командой. Женщины-лидеры менее иерархичны для мужчин и часто устанавливают более горизонтальные связи менеджмента. Это повышает привлечение команды, поддерживает открытую коммуникацию внутри команды и мотивирует совместную работу по достижению цели.

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Мужчины в качестве топ-менеджеров часто выбирают более авторитарный стиль управления. В то же время, женщины, наоборот, больше прислушиваются к идеям членов команды и озабочены решением их проблем. Такая культура взаимодействия помогает специалистам быть более продуктивными.

Еще одна важная характеристика женского управления – способность эффективно реагировать на кризисы. Многозадачность, внимательность к деталям и четко оценивать риски, а также высокая адаптивность способствуют формированию доверия в стрессовых ситуациях. Самое главное – действовать быстро и адекватно вместо долгого преодоления конфронтации.

В конце концов, во время войны, как ни казалось бы странным, именно мягкий женский стиль лидерства оказывается наиболее эффективным для лучшего понимания в командах и вообще в обществе, что нередко приводит к нестандартным инновационным решениям.

Здесь наглядным примером успешный кейс ветеранки и волонтера Марии Берлинской. В 2022 году Мария положила начало Victory Drones – проект совместной технологической милитаризации украинского общества и технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины, который работает в рамках благотворительного фонда Dignitas.

Задачей проекта является обучение операторов и разработчиков БПЛА тактического уровня. К началу 2024 года офлайн-курсы Victory Drones прошли более 50 тысяч военных, а на онлайн-программы зарегистрировались более 100 тысяч. человек. участников.

Такие волонтерские инициативы и проекты привели к тому, что 3 сентября 2024 г. Верховная Рада приняла закон о создании нового отдельного рода сил ВСУ – Сил беспилотных систем. Главной задачей новых сил является взаимодействие с существующими подразделениями беспилотных систем, их поддержка, усиление и наращивание возможностей.

Стеклянный потолок пробит: новый уровень женского лидерства в Украине

Объективно сегодня в Украине есть ограничения возможностей для женщин. Женский труд оплачивается меньше мужского. Многие вакансии закрыты для женщин из-за стереотипов. Более того, согласно исследованиям организации La Strada Ukraine, половина женщин сталкивалась с физическим или психологическим насилием.

Характерно, что украинское общество все еще часто видит в женщине, прежде всего, мать, которая должна посвящать много времени детям и домашней рутине.

Следует отметить и положительные тенденции со стороны государства. Ратификация Стамбульской конвенции в 2022 г. стала важным шагом в этом направлении.

Три четверти украинских госслужащих – женщины. В нынешнем правительстве такие министерства как экономики, юстиции, защиты окружающей среды и природных ресурсов, социальной политики в делах ветеранов возглавляют женщины.

В местных советах до 40% депутатского корпуса – женская квота, установленная украинским законодательством, хотя не всюду эту норму удалось сдержать.

Украина значительно продвинулась в повышении равенства между женщинами и мужчинами в армии. Были устранены все правовые барьеры, ранее не дававшие женщинам добровольно назначаться на боевые должности или получать высшие офицерские звания. Женщина в украинском войске и правоохранительных органах получила возможность иметь женское обмундирование соответствующего кроя.

Теперь женщина сама может решить, готова ли она брать дополнительную ответственность практически во всех сферах жизни – от тыла до фронта.

За 2023 год в Украине 56% открытых бизнесов – женские. В 2021 году это количество составляло еще 49%. Здесь нужно отдать должное правительственным грантам на развитие микро и малого бизнеса, которые выдаются при поддержке наших западных партнеров. И не только из-за украинских государственных банков и банков ведущих международных групп. Речь идет и об известных европейских и мировых брендах.

Например, год назад французский бренд LʼOreal Paris впервые запустил программу поддержки предпринимательниц Украины и предоставил женщинам 10 грантов на сумму 650 000 грн на развитие собственного дела.

Но если говорить о среднем и крупном бизнесе, то хотя доля женщин топ-менеджеров в первый год полномасштабной войны упала, сейчас их количество увеличилось до 31%. Например, некоторые международные группы компаний осуществляют ротацию топ-менеджеров мужчин на женщин, которым, в отличие от коллег мужчин, не нужно получать специальное разрешение на загранкомандировки или встречи в европейских офисах в условиях войны.

Украинские лидеры формируют будущее страны

В условиях войны в Украине женщины вынуждены взять на себя новые роли и обязанности. С одной стороны, многие из них демонстрируют лидерство, которого сами не ожидали. С другой стороны, существует риск укрепления стереотипа женщины-жертвы, беженки или, в лучшем случае, женщины-хранители домашнего очага, пассивно ожидающего возвращения мужчины с войны.

Следует правильно расставлять акценты и активно транслировать тренд роста женского лидерства. Важно, что речь не идет о противопоставлении мужчинам. Главная ценность лидерства в оптимальном использовании сильных сторон обоих полов для более быстрого развития украинского общества.

В Украине все еще существуют определенные культурные стереотипы, основанные на ожидании от женщин поддержки и сострадания. Однако важно демонстрировать не только эти качества, но компетентность. Необходимо подчеркивать эффективность женщин в профессиональной деятельности, особенно в условиях, когда из-за войны на рынке труда наблюдается нехватка мужчин, и женщины начинают овладевать недавно совсем мужскими профессиями.

По данным Государственной службы занятости, с января по октябрь 2024 года женщины устраивались на такие должности как: станок деревообрабатывающих станков, машинист насосных установок, машинист крана, слесарь по механосборным работам, водитель, грузчик, электромонтер, оператор станков с программным управлением, горняк и даже машинист подземных установок и инкассатор.

Пока что трудоустройство женщин по профессиям, которые условно всегда считались «мужскими», не приобрело в Украине массовый характер. Однако в случае дальнейшего продолжения боевых действий такая тенденция будет только усиливаться и расти.

Крупные компании в Украине не только открывают для женщин "мужские" вакансии, но и приступили к обучению и переподготовке по этим специальностям. Так, одна из крупнейших национальных сетей супермаркетов "Сільпо" начала бесплатно обучать водителей-женщин для работы на грузовиках – с пересдачей на право вождения по категории С, при наличии у учениц опыта вождения легковушки – по категории В. И таких примеров становится все больше.

Поэтому украинское общество, несмотря на войну, хоть и медленно, но неуклонно становится менее дискриминационным по гендерному признаку. Это долгий путь, но Украина уже по нему идет, несмотря на все препятствия и вызовы. В ежегодном Global Gender Gap Report Украина заняла 63-е место из 146 стран – гендерный разрыв в нашей стране удалось преодолеть на 72%. Предстоит еще много работы.