Возможно ли создать министерство, которое вернет украинцев домой?

Что больше всего стимулирует украинских беженцев вернуться домой и сможет ли удовлетворить этот запрос отдельное министерство?

В речи к Плану внутренней устойчивости Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Министерства объединения украинцев, которое будет "заниматься делами глобального украинского сообщества".

Похоже, это новое название для Министерства единства / Министерства возвращения украинцев домой. Детали о том, как будет работать новое учреждение, еще неизвестны, однако средств на его создание в 2025-м году не закладывали.

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Из-за полномасштабного вторжения России миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу. По оценкам ЦЭС, там до сих пор остаются около 5 млн. украинцев. Выезд миллионов людей за границу, оккупация украинских городов и гибель тысяч украинцев привели к усугублению демографического кризиса. Стратегия демографического развития Украины прогнозирует, что население Украины может сократиться до 28,9 млн. к 2040 году.

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"Министерство единства/объединения/возвращения украинцев" – хотя названия для нового органа предлагаются разные, его функции в разных предложениях примерно одинаковые – разработка демографической политики, коммуникация с украинской диаспорой и разработка политик, которые будут способствовать возвращению людей, выехавших после начала полномасштабного вторжение.

Однако эти функции уже выполняют другие государственные органы, поэтому создание отдельного министерства может привести к дублированию функций государства.

Например, коммуникацией с диаспорой занимаются Министерство иностранных дел и украинские дипломатические учреждения за рубежом. Демографическая политика и разработка демографической стратегии – это ответственность Министерства социальной политики, миграцией также может заниматься Министерство социальной политики и Министерство внутренних дел и т.д.

Исследование Центра экономической стратегии показывает, что к сожалению простого рецепта возвращения украинских беженцев нет. Согласно опросу украинских беженцев, проведенного по заказу ЦЭС, важнейший фактор, который может стимулировать украинцев вернуться – это безопасность.

Так, 54% опрошенных отметили, что окончательное окончание войны стимулирует их вернуться, для 37% важным фактором было отсутствие боевых действий и прекращение воздушных ударов по городу, в который они планируют вернуться.

Другим важным фактором является экономическая ситуация – 40% говорят, что высший уровень жизни в Украине сделает их возвращение более вероятным, а для 35% важна возможность найти хорошо оплачиваемую работу в Украине.

Однако эти проблемы также не уникальны для беженцев и не могут быть решены созданием отдельного органа, задачей которого является возвращение украинцев.

Другие рекомендации, которые, по нашему мнению, могут способствовать возвращению беженцев, также могут быть более эффективно выполнены специализированными органами государственной власти, а не отдельным министерством.

Так, например, адаптацией детей к обучению в украинских школах после обучения за границей должно заниматься Министерство образования, восстановление инфраструктуры и домов беженцев – Министерство развития общин и территорий, Государственное агентство восстановления и инфраструктуры Украины и органы местного самоуправления.

Основные проблемы, которые беспокоят уехавших за границу украинцев – безопасность, экономика, восстановление – беспокоят и оставшихся дома и украинцев, которые были вынуждены изменить место жительства внутри страны. Поэтому вместо создания новых органов, которые будут дублировать функции существующих учреждений, следует сфокусироваться на улучшении работы существующих органов и новых инициативах.

Например, институт множественного гражданства, который тоже упомянул президент в своем выступлении, имеет потенциал для реализации. С одной стороны, это поможет украинцам, выехавшим за границу, сохранить связь с родиной и облегчить их возвращение, если они этого захотят.

С другой стороны, может стимулировать приезд иммигрантов, в частности представителей диаспоры, которые хотят жить в Украине, но не готовы отказываться от другого гражданства.

Иными словами, возвращение украинцев зависит не от создания отдельного министерства, а от эффективного решения ключевых проблем — обеспечения безопасности, экономической стабильности и возможностей для достойной жизни как для уехавших, так и для оставшихся дома.